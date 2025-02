Gabriel Katopodis brindó una entrevista radial este jueves y criticó duramente la gestión de Javier Milei, asegurando que el ataque contra la provincia de Buenos Aires “es feroz”. En ese marco, se metió además en el debate por la inseguridad, los fondos que Nación le debe al Gobierno bonaerense y el rol de Axel Kicillof en la campaña electoral.

Aseguró que el Presidente está “asfixiando a las provincias” y remarcó “que está aplicando un ataque feroz en particular contra la provincia de Buenos Aires, muy pero muy evidente”. En esa línea detalló: “Ha recortado fondo educativo, fondo de seguridad, ha paralizado 2.300 obras en todo el país, de las cuales 1.000 estaban en la provincia de Buenos Aires”.

Katopodis brindó una entrevista en el programa de Romina Manguel en Radio con Vos.

Asimismo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos subrayó que “todas las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires y en todo el país están abandonadas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de evitar tragedias, no me importa en qué en qué lugar están parados ideológicamente, cada uno de los que está acá, de los que nos están escuchando, las rutas están destrozadas”.

Y continuó: "El Gobierno Nacional tiene la plata, cuando ustedes este fin de semana carguen el tanque de nafta, un tercio de lo que gasten en el surtidor, va a un impuesto, que va a una cuenta específica, que el Gobierno Nacional tiene obligación y responsabilidad de destinarla para arreglar las rutas, no la puede usar para otra cosa.

“¿Cuánta plata juntó en esa cuenta? 200.000 millones de pesos al 31 de diciembre del 2024”, informó en diálogo con el programa de Romina Manguel en Radio con Vos. Y agrego: “La plata está ahí pisada, está ahí tirada y las obras, las rutas están destruidas y abandonadas”.

“No hay fondos para las provincias en materia de seguridad, no hay industrias, no hay ciencia y tecnología, no hay universidades para todos nuestros pibes, no hay Argentina, es un país, es un gobierno que se quedó sin trenes por decisión de Milei y que ahora se está quedando sin rutas. Bueno, la Argentina no es viable así, muchachos”, espetó el ministro de Kicillof.

“Es una Argentina federal, de una extensión territorial que necesita estar conectada, necesita logística. Todas las potencias del mundo lo que están haciendo es llevando adelante los planes de industria e infraestructura más importantes en los últimos 50 años”, detalló al tiempo que valoró: “Entonces lo que hace Milei es grave, pero no es inteligente. Es grave, pero no es inteligente, es torpe”.

Y añadió: “Porque la Argentina no va a poder insertarse de manera inteligente en un mundo complejo como este si no tiene puertos, si no tiene ciencia y tecnología, si no tiene logística, si no está conectada, si no genera y construye todos los días amarras muy fuertes en donde discutir con un mercado mundial que es muy, pero muy competitivo”.

Consultado por el inicio del enfrentamiento con el gobierno nacional, Katopodis fue contundente: “Empieza cuando el Presidente apenas asumido dice públicamente que va a fundir a todas las provincias. Y después, al toque lo que hace es recortarle todos los fondos a todas las provincias y en particular a la provincia de Buenos Aires. Y después de eso disfruta".

“Y después de hacer eso, de sentir que está recortándole los fondos, que está asfixiando, que está aplicando un ataque feroz contra los vecinos de la provincia de Buenos Aires, los vecinos de la provincia de Santa Fe, los vecinos de la provincia de Córdoba, disfruta”, aseguró y remarcó: “Es un presidente que disfruta cuando ve que las provincias no pueden hacer obras o no pueden mantener los fondos que tenían para seguridad a partir de que el Gobierno Nacional, el presidente y Caputo, le sacaron la plata que era de todos los bonaerenses”.

El debate por la inseguridad en la Provincia: “La Provincia no produce droga”

“Lo que hay que explicar para no andar con eufemismos es que el Presidente de la Nación le robó la plata a la provincia que era de la provincia. No cualquier plata, no cualquier recurso. Los fondos para seguridad, 750.000 millones que equivalen, nada más y nada menos, que a 10.000 patrulleros que podríamos tener hoy en las calles y que no tenemos”, afirmó Gabriel Katopodis.

“Recortar los fondos, ajustar a las provincias, querer fundirlas y después reclamar y pedir patrulleros no cierra. No, no cierra. Hay una parte ahí en la semántica, en la lógica que no funciona”.

“Lo q tiene que quedar muy en claro, es que hay una responsabilidad que es de la provincia, la asumimos todos los días, no cuando se prende la lucecita de un estudio de radio o de televisión, la asumimos todos los años, no cuando empieza el año electoral, estamos todos los días, el Gobernador y todos, poniendo la cara, poniendo el cuerpo, no aparecemos cuando arranca el clima electoral”, subrayó el funcionario de Kicillof.

“Hablar de inseguridad, y que el Gobierno Nacional no está haciendo su parte, su responsabilidad, que es, por ejemplo, combatir el narcotráfico”, sentenció Katopodis al tiempo que remarcó: “La provincia de Buenos Aires no produce droga, no hay producción de droga en la provincia de Buenos Aires, esa droga viene de afuera”.

Y en ese contexto aputnó contra la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich: “Bueno, quien tiene que combatir el narcotráfico, que es un delito federal, es el Gobierno Federal, no lo hace por incompetente, porque no le interesa, porque tiene otras prioridades, o por lo que sea. Bueno, lo vamos a denunciar y vamos a exigirle que se haga cargo”.

Elecciones 2025: “Axel tiene una responsabilidad muy grande”

En el inicio de un año electoral y consultado por los periodistas sobre si “¿Kicillof es lo nuevo?”, Katopodis aseveró: “Nosotros creemos que Axel tiene una responsabilidad muy grande, que tiene un liderazgo como para poder expresar y articular para que la eleccion del 2025, que es provincial, también se transforme en una punta de lanza para la construccióna nivel nacional”.

En ese marco, también se refirió a la interna del kicillofismo y La Cámpora y el rol del Gobernador y de Cristina Fernández de Kirchner y analizó que lo que se pone en juego en el electorado se trata “de cosas, no de nombres”. Y puntualizó: “Me parece que la plaza que se llenó hace un par de sábados se llenó no por un convocante, sino por una causa”.

“Cuando salieron los pibes en defensa de la universidad, nadie sabe quién los convocó y si los hubiese querido convocar un rector o un político no hubiese salido nadie. Salieron porque la causa, el motivo despertó y generó esa respuesta”, explicó el ministro bonaerense.

“Porque nuestro pueblo no es un pueblo que cuando lo atacan se queda sentado mirando las cosas pasivamente, sino que se moviliza, se pone de pie, sale y se defiende. Esto es la Argentina”, concluyó Gabriel Katopodis.