Axel Kicillof como un simpatizante más de la Scaloneta se plegó a los festejos platenses a metros de la Gobernación luego del histórico triunfo de de Argentina ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.

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El foco de la celebración fue en la intersección de las calles 7 y 50, una de las esquinas de la Plaza San Martín. Allí estuvo, junto a la gente, el Gobernador, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.

En ese marco, Kicillof saltó al ritmo del tradicional cántico “el que no salta es un inglés”.

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Antes, en redes, había destacado la foto de los jugadores con la bandera de Malvinas tras el cotejo, la misma imagen que puso en valor la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

🇦🇷VAMOS CAMPEÓN, A PURO CORAZÓN 🇦🇷 pic.twitter.com/vr3BQHvHlz — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 15, 2026

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