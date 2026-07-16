La Plata: Kicillof salió a festejar a la calle el triunfo de Argentina sobre Inglaterra
El Gobernador bonaerense celebró el pase a la final del Mundial 2026 junto a cientos de hinchas en la Plaza San Martín de la capital de la Provincia.
Axel Kicillof como un simpatizante más de la Scaloneta se plegó a los festejos platenses a metros de la Gobernación luego del histórico triunfo de de Argentina ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.
El foco de la celebración fue en la intersección de las calles 7 y 50, una de las esquinas de la Plaza San Martín. Allí estuvo, junto a la gente, el Gobernador, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.
En ese marco, Kicillof saltó al ritmo del tradicional cántico “el que no salta es un inglés”.
Antes, en redes, había destacado la foto de los jugadores con la bandera de Malvinas tras el cotejo, la misma imagen que puso en valor la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
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