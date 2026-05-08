Máximo Kirchner, diputado nacional y dirigente de Unión por la Patria, fue operado este jueves por un tumor benigno y permanece internado con buena evolución en el postoperatorio inmediato.

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Según el parte médico oficial, la intervención quirúrgica se realizó “de modo programado” y el dirigente continuará internado para controles y seguimiento médico.

El documento, fechado este 8 de mayo y firmado por el director general del Hospital Italiano de La Plata, Roberto D. Martínez, indicó que Kirchner “se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución”.

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El cistoadenoma parotídeo es un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas, las principales glándulas salivales ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas. El diagnóstico bilateral implica que la afección comprometía ambas glándulas.

El comunicado difundido por el centro de salud describió un cuadro posoperatorio favorable y dentro de los parámetros esperados para este tipo de intervención, sin detallar plazos de recuperación ni futuras evaluaciones médicas.

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Kirchner permanece internado bajo observación médica mientras continúa el seguimiento clínico correspondiente.

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