La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre del año pasado, informó el INDEC
Casi 8,5 millones de personas vivían en esa condición, de los cuales 1,9 millones se encontraban en la indigencia. "La pobreza más baja en siete años", destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.
La pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre del 2025 y cerró el año en 28,2%, según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De esta manera, el índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%.
El organismo estadístico explicó que “dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria y a la canasta básica total mediante sus ingresos monetarios", es así que observó que, con respecto al semestre anterior en promedio, el ingreso total familiar aumentó 18,3%.
"Las canastas regionales promedio aumentaron 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT). Los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior tanto con respecto a la CBT como a la CBA. Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre con relación al semestre anterior”, añadió.
El índice de pobreza significa que casi 8,5 millones de personas vivían en esa condición en los principales centros urbanos del país. Dentro de ese universo, cerca de 1,9 millones se encontraban en la indigencia, sin ingresos suficientes siquiera para cubrir la alimentación básica.
El indicador había dado 31,6% en su última medición (primer semestre del año pasado) y en la segunda mitad de 2024 había sido del 38,1%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó “la fuerte baja en la pobreza y la indigencia", las cuales, "se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”.
A nivel regional la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia. Mientras que la incidencia de la indigencia fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.
En partidos del Gran Buenos Aires:
- Pobreza - Hogares 25,5
- Pobreza - Personas 32,6
- Indigencia - Hogares 6,3
- Indigencia - Personas 8,0
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