El Gobierno de la provincia de Buenos Aires canceló la licitación para rehabilitar la Escuela Juan Díaz de Solís, ubicada en la Isla Martín García, y dejó la obra sin una fecha prevista de ejecución. La decisión fue oficializada este viernes 13 de noviembre mediante la Resolución 300/2026 del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), publicada en el Boletín Oficial.

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El procedimiento había comenzado en 2025 y en septiembre de ese año se presentaron dos empresas: Fenber Ingeniería S.A. y Ashoka Ingeniería S.A. Tras evaluar las propuestas, la comisión correspondiente había recomendado adjudicar los trabajos a Fenber, por considerar que cumplía con los requisitos y resultaba conveniente para la Provincia. Sin embargo, la contratación nunca llegó a concretarse.

Ante el tiempo transcurrido, las autoridades del organismo volvieron a analizar la conveniencia de avanzar con el proyecto y resolvieron rechazar ambas ofertas. Según los argumentos de la resolución, la escuela continúa necesitando las obras, pero los cambios en las prioridades de inversión y la disponibilidad de recursos llevaron a postergar la intervención.

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Entre los motivos también mencionaron la finalización del financiamiento de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las dificultades económicas y financieras que atraviesa la administración bonaerense, en el marco de la emergencia económica provincial y municipal vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

La resolución, firmada por la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, dispuso además dejar sin efecto una solicitud de gastos por $2.722.564.383,71, devolver las garantías presentadas por las empresas y dar por concluido el procedimiento. Ese importe correspondía a una previsión presupuestaria y no a fondos efectivamente desembolsados para ejecutar los trabajos.

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La Isla Martín García pertenece administrativamente al partido de La Plata y cuenta con una comunidad permanente que desarrolla sus actividades educativas en condiciones particulares por su ubicación geográfica. Aunque el organismo provincial dejó abierta la posibilidad de retomar el proyecto, no estableció una nueva fecha de licitación ni un plazo para conseguir los recursos necesarios.