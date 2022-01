El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires convocó a voluntarios mayores de 18 años que aún no recibieron la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y con esquema completo de Sinopharm o Sputnik para participar de un estudio.

La investigación analizará la presencia de anticuerpos dirigidos contra SARS-CoV-2 y la capacidad neutralizante frente a distintas variantes inducidos por una dosis de refuerzo. Se evaluará además la seguridad de dicha dosis de refuerzo que se aplicará con un intervalo de entre 90 y 120 días en relación a la segunda dosis.

Desde la cartera sanitaria que conduce Nicolás Kreplak explicaron que "gracias a la voluntad de las personas que han participado en estudios previos, se ha logrado contribuir de manera esencial a la generación de conocimiento científico que ha beneficiado a toda la población".

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Podrán participar quienes cuenten cuenten con el esquema inicial de la vacuna Sinopharm (2 dosis) o de la Sputnik (componentes 1 y 2), y que hayan recibido la última dosis en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Las condiciones para voluntario son: ser mayor de 18 años, residir en las zonas de La Plata, Lanús o Avellaneda, poseer esquema con 2 dosis de Sinopharm o Sputnik componente 1 y 2, cuya última dosis haya sido aplicada en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120, no haber recibido dosis de refuerzo, no estar cursando o haber cursado la enfermedad Covid-19, no ser inmunocomprometido, y no estar embarazada o planificar embarazo en los próximos meses.

¿QUÉ PASA SI QUEDO SELECCIONADO?

Los voluntarios serán convocados a 3 extracciones de sangre para continuar con el estudio. Los seleccionados serán contactados para despejar dudas, acordar turnos de extracción de sangre y firma de consentimiento informado. Además, se realizarán preguntas relacionadas a la presencia de factores de riesgo y diagnósticos previos de Covid-19. Luego, se realizará una extracción de 2 ml de sangre y el día pautado se aplicará la dosis de refuerzo y cada persona contará con seguimiento telefónico durante 7 días.

¿DÓNDE ME ANOTO?

A quienes les interese participar y cumplan con los requisitos mencionados, se les solicita completar el formulario que aparece en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxPQnj2ya58vTq_E8IExxbuSrGUnF...