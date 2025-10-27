Las elecciones legislativas de octubre de 2026 dejaron un mapa político claramente dividido en la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria logró imponerse en 36 municipios de 135, en su mayoría del conurbano, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se quedó con la mayoría restante de los distritos, consolidando su peso en amplias zonas del territorio provincial.

Ads

Entre los municipios donde Fuerza Patria ganó se destacan varios bastiones históricos del peronismo y zonas urbanas densamente pobladas: La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Quilmes y San Martín.

También obtuvo victorias en localidades del interior bonaerense, como Benito Juárez, General Guido, Castelli, Pila, General Paz, General Pinto, General Las Heras, Colón y Carlos Tejedor, entre otros.

Ads

En total, los 36 municipios donde triunfó Fuerza Patria fueron:

Almirante Brown, Avellaneda, Benito Juárez, Baradero, Berazategui, Berisso, Carlos Tejedor, Castelli, Colón, Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela, General Guido, General Las Heras, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pila, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Rauch, San Fernando, San Vicente y Zárate.

Ads

El resto de los 135 municipios bonaerenses quedaron bajo control de La Libertad Avanza. Con este resultado, el mapa político bonaerense muestra una fuerte polarización entre ambos espacios, con Fuerza Patria concentrando su fuerza en el conurbano y LLA expandiéndose territorialmente hacia el interior.