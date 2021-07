El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la gestión de Axel Kicillof evalúa la posibilidad de prohibir el ingreso de no vacunados contra el Covid-19 a bares y restaurantes. La medida ya se aplica en Francia.

“Es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo estamos estudiando como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente”, afirmó Bianco a futurock.

La medida tomada por el presidente Francés, Emmanuel Macrón, tuvo amplia repercusión y provocó que más personas se vacunen pero también protestas de quienes se niegan a inocularse.

Macrón hizo el anuncio con fuertes criticias a quienes decidieron no aplicarse la dosis contra el Covid-19: “Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros”.