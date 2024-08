El proyecto de Ley fue presentado por el exministro de Salud bonaerense y actual diputado de Unión por la Patria (UxP), Daniel Gollán. Días atrás, el legislador explicó que con el regreso del impuesto a las ganancias las guardias cuentan cada vez con menos personal.

“Anestesistas, cirujanos, pediatras, emergentólogos, clínicos, no van; y las guardias están vacías. Lo grave de esto es que es un tema sanitario y los profesionales no van a hacer una guardia para no cobrarla”, detalló el diputado.

Así, este jueves, desde el auditorio anexo del Congreso de la Nación, junto al ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, anunció el ingreso de la iniciativa a la Cámara baja del Congreso. También participaron legisladores nacionales, secretarios de salud, representantes gremiales, directivos de diversos Hospitales y personal sanitario.

“Presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley impulsado por el Dr. Daniel Gollán que propone eximir del pago del impuesto a las ganancias a profesionales de la salud por los ingresos mensuales en guardias obligatorias y horas extras en el sistema de salud”, informó el funcionario de Kicillof.

“Estamos defendiendo el derecho a la salud y las condiciones laborales”, explicó Kreplak al tiempo que analizó: “De ninguna manera pueden ganar menos por trabajar más en guardias”.

Entre los fundamentos del proyecto, Gollán destaca que la aprobación "representaría un impacto marginal en el Presupuesto nacional habida cuenta que el universo que alcanza no es relevante en términos de recaudación pero que, sin embargo, tendría un importante aporte para poder cubrir adecuadamente los servicios de guardia".

En esa línea, el diputado relató que "los directores de los hospitales comenzaron a avisarle a los intendentes que no tenían médicos”; y explicó que el problema reside en que “para cubrir las guardias hay que pagarles un plus y unas horas extras, pero con la vuelta de Ganancias los médicos terminaron cobrando menos que si no las hacían”.

Vale recordar que desde Unión por la Patria están insistiendo en un Ley que ya había sido aprobada pero “que devino abstracta cuando el ex ministro de Economía Sergio Massa eliminó la cuarta categoría de Ganancias, porque quedó incluida ahí”.

“Ahora derogan las dos leyes, la que era para las guardias médicas y las horas extras, y la de Massa, entonces los intendentes, los ministros y los secretarios de salud ya nos empiezan a decir que no pueden conformar las guardias”, concluyó Gollán.