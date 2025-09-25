La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, expresó su preocupación por la divulgación de información sobre el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), todas oriundas de La Matanza. Bullrich apuntó directamente al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por compartir detalles de la causa, advirtiendo que la información aún está bajo secreto de sumario y no debe difundirse sin confirmación oficial.

Ads

En declaraciones a Radio Mitre, Bullrich destacó que desde el primer momento, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales se pusieron a disposición para colaborar con la provincia en la investigación. Sin embargo, enfatizó que la causa está bajo secreto de sumario y que la información divulgada por Alonso “no se conoce con certeza”.

Puede interesarte

Además, la ministra rechazó la idea de tratar el crimen como un femicidio, señalando que no se debe politizar el caso. “No vamos a entrar en la politización de que es un tema de género. En este caso son tres mujeres, podrían haber sido tres hombres, es una metodología mafiosa”, afirmó.

Ads

Bullrich también volvió a apuntar contra el distrito que gobierna Axel Kicillof y sostuvo que “la provincia de Buenos Aires es el lugar con la tasa más alta de femicidios del país”, marcando un contraste con la gestión provincial.

Por su parte, Alonso había indicado que el asesinato fue filmado en vivo y transmitido a un grupo cerrado de Instagram, con el mensaje "Esto le pasa al que me roba droga". Confirmó que el crimen fue cometido por una organización criminal con base en la Ciudad de Buenos Aires y que la escena fue transmitida en vivo a través de una red social, siendo vista por cerca de 45 personas.

Ads

Puede interesarte

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se refirió al caso desde Nueva York, señalando que el crimen está vinculado a un grupo narco con base en la Ciudad de Buenos Aires. Enfatizó que el narcotráfico no tiene fronteras y que se trata de un mensaje mafioso.

La comunidad de La Matanza se encuentra consternada por el brutal asesinato de las jóvenes, y los familiares exigieron justicia. La investigación continúa en curso, con la participación de las fuerzas federales y la policía bonaerense. Hasta el momento hay cuatro detenidos.