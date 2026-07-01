Desde este martes 1° de julio, la Ruta Nacional 5 pasó oficialmente a ser operada por una empresa privada. Se trata de Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, que asumió la concesión del denominado Tramo Pampa por un plazo de 20 años, luego de adjudicarse la licitación impulsada por el Gobierno nacional.

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El traspaso fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que ya se firmaron los contratos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El programa abarca 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que hasta ahora estaban bajo la administración de la empresa estatal Corredores Viales.

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La Ruta Nacional 5 es uno de los principales corredores del oeste de la provincia de Buenos Aires y conecta localidades como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, antes de continuar hacia La Pampa.

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Construcciones Electromecánicas del Oeste SA ganó la licitación para el Tramo Pampa con una oferta de 2.355,37 pesos, sin IVA, como tarifa de referencia para el peaje. En paralelo, el Gobierno también entregó la concesión del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que comprende las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Según informó el Gobierno nacional, los contratos tendrán una duración de 20 años y las empresas concesionarias deberán hacerse cargo de las obras de modernización, el mantenimiento y la prestación de los servicios sin recibir aportes ni subsidios del Estado.

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La medida forma parte de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que la administración nacional busca transferir al sector privado la gestión de distintos corredores viales del país.