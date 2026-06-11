Con el Mundial 2026 en marcha, la provincia de Buenos Aires vuelve a tener una presencia determinante en la Selección Argentina. Buena parte del plantel que conduce Lionel Scaloni nació en territorio bonaerense y buscará revalidar la histórica consagración conseguida en Qatar 2022.

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Desde ciudades del interior hasta distintos municipios del Conurbano, la Provincia aporta figuras consolidadas y futbolistas que se ganaron un lugar en el recambio de la Albiceleste.

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Entre los convocados nacidos en la provincia de Buenos Aires se encuentran:

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Emiliano "Dibu" Martínez (Mar del Plata)

Gerónimo Rulli (La Plata)

Juan Musso (San Nicolás)

Gonzalo Montiel (González Catán, La Matanza)

Facundo Medina (Villa Fiorito, Lomas de Zamora)

Nicolás Otamendi (El Talar, Tigre)

Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada, Almirante Brown)

Valentín Barco (25 de Mayo)

Rodrigo De Paul (Sarandí, Avellaneda)

Enzo Fernández (San Martín)

Leandro Paredes (San Justo, La Matanza)

Thiago Almada (Ciudadela, Tres de Febrero)

Lautaro Martínez (Bahía Blanca)

Nicolás González (Escobar)

La lista refleja el peso histórico que tiene la provincia de Buenos Aires en la formación de futbolistas de élite. Desde los potreros del Conurbano hasta los clubes del interior bonaerense, la Provincia sigue siendo una de las principales canteras del fútbol argentino.

Entre los nombres más destacados aparecen el marplatense Emiliano Martínez, una de las grandes figuras de la conquista mundial en Qatar; el bahiense Lautaro Martínez, goleador y referente ofensivo; y Rodrigo De Paul, nacido en Avellaneda y considerado una pieza clave en el funcionamiento del equipo de Scaloni.

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También sobresale la presencia del nicoleño Juan Musso, que representa a San Nicolás en la máxima cita del fútbol mundial, junto a futbolistas que surgieron de distintas localidades bonaerenses y hoy brillan en las principales ligas de Europa.

Con Lionel Messi como capitán y una fuerte presencia de jugadores nacidos en la provincia de Buenos Aires, la Selección Argentina inicia un nuevo sueño mundialista con el objetivo de defender la corona y seguir haciendo historia.