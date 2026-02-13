El diputado bonaerense Maximiliano Bondarenko, de La Libertad Avanza, lanzó un fuerte reclamo al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad provincial Javier Alonso, tras la muerte del sargento Alejandro Núñez durante una persecución en el sur del conurbano.

El legislador —excomisario y referente libertario en la provincia de Buenos Aires— publicó en sus redes un mensaje directo contra la gestión provincial. “La situación no da para más”, escribió, y aseguró que “la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires es una emergencia y debe ser tratada como tal”.

Bondarenko sostuvo que la seguridad “no es un tema secundario ni una consigna de campaña”, sino “una obligación básica del Gobernador y del Ministro de Seguridad”, y advirtió: “Cada día que pasa sin decisiones firmes, sin autoridad y sin un plan real, se siguen perdiendo vidas. Esto se tiene que resolver ahora, con coraje político y prioridad absoluta”.

El posteo cerró con una despedida al efectivo fallecido: “Q.E.P.D Sargento Núñez Alejandro”.

El hecho

El reclamo del diputado se produjo luego de la muerte del sargento Alejandro Núñez, de 40 años, integrante de la División Motorizada de la Policía bonaerense, en el partido de Avellaneda.

Según la reconstrucción oficial, todo comenzó tras el robo de una camioneta Chevrolet Tracker en Quilmes. La persecución se extendió por más de siete kilómetros y atravesó distintos barrios del sur del conurbano hasta llegar a Villa Domínico.

En la intersección de la avenida Manuel Belgrano y Pierres, los delincuentes impactaron contra la motocicleta que conducía el efectivo. El choque fue fatal y el policía murió prácticamente en el acto por la violencia del impacto.

Tras el operativo, fueron detenidos dos jóvenes de 19 y 21 años. Uno de ellos sufrió una lesión en un brazo y recibió atención médica bajo custodia.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Avellaneda, a cargo de la fiscal Solange Cáceres, que trabaja en la reconstrucción del accidente para determinar las responsabilidades.