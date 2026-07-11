La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense retomará formalmente su actividad institucional el próximo 8 de agosto con un acto en el club Atenas de La Plata, donde quedará constituida la nueva Convención partidaria, el órgano encargado de definir la política de alianzas del radicalismo en la provincia de Buenos Aires.

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La conformación de la Convención marcará un nuevo paso en el proceso de normalización del partido, luego de la elección de Emiliano Balbín como presidente del Comité Provincia, y pondrá fin a una extensa etapa de disputas internas, impugnaciones y conflictos judiciales que demoraron la renovación de las autoridades.

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El acuerdo que permitió destrabar la situación fue alcanzado entre Adelante Buenos Aires, el espacio referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad; Futuro Radical, alineado con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro; y el sector encabezado por el ex presidente del Comité Provincia Miguel Fernández, junto a un grupo de intendentes radicales, entre ellos el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas.

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Como parte de ese entendimiento, el dirigente platense Pablo Nicoletti será propuesto para presidir la Convención, completando así el esquema de conducción acordado entre los distintos sectores internos.

Durante la jornada también se designarán los integrantes de la Junta Electoral partidaria y los apoderados de la UCR, mientras continúan las negociaciones para conformar la mesa ejecutiva de la Convención, integrada por nueve miembros.

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Además del aspecto institucional, el acto tendrá un fuerte contenido político. La conducción encabezada por Balbín buscará presentarse ante la militancia con una imagen de unidad y dejar atrás varios meses de enfrentamientos internos.

Con la Convención ya en funcionamiento, el radicalismo bonaerense quedará en condiciones de iniciar uno de los debates más relevantes de los próximos meses: la definición de la estrategia de alianzas con vistas al próximo calendario electoral en la provincia de Buenos Aires.

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