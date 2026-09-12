La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense puso en marcha el Foro de Concejales Radicales de la provincia de Buenos Aires, un nuevo espacio que busca coordinar la tarea legislativa de los ediles del partido y fortalecer su presencia territorial de cara a los próximos desafíos electorales.

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El encuentro fundacional se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quedó encabezado por Ariel Martínez Bordaisco, concejal de General Pueyrredón, quien fue designado al frente del foro.

La iniciativa apunta a generar un ámbito de coordinación permanente entre concejales de distintos municipios, con el objetivo de unificar posiciones frente a los principales temas de la agenda provincial y darle mayor peso político al trabajo que los representantes radicales realizan en los Concejos Deliberantes.

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Durante la apertura, el presidente del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín, destacó la participación de dirigentes de distintos puntos del territorio bonaerense y vinculó la creación del foro con uno de los objetivos de la conducción partidaria: fortalecer la presencia del radicalismo en los 135 municipios.

“Esta actividad está en línea con los objetivos que nos trazamos al asumir el Comité Provincia, que es trabajar para que el radicalismo tenga candidatos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Balbín.

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Por su parte, Martínez Bordaisco planteó que el nuevo espacio pretende contribuir a una reconstrucción del radicalismo “de abajo hacia arriba”, a partir del trabajo de sus concejales y legisladores en cada distrito.

En ese sentido, el dirigente marplatense señaló que el foro también tendrá una dimensión partidaria: “El espacio buscará ser un instrumento para ordenar la interna partidaria, recuperar a los sectores que se alejaron y proyectar candidaturas competitivas con miras a las elecciones de 2027”.

Seguridad, IOMA y autonomía municipal

La jornada incluyó distintos paneles de debate y trabajo legislativo, con la participación de los diputados provinciales Matías Civale y Diego Garciarena, la senadora Nerina Neumann, Oscar Pagni y la concejala de Castelli Malena Masara.

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Entre los temas abordados estuvieron las políticas de seguridad, la situación del IOMA, la prevención de la ludopatía y el impulso a la autonomía municipal.

Según se informó, participaron concejales radicales de distintas secciones electorales de la Provincia. La intención de la nueva conducción es ampliar progresivamente la participación y avanzar con reuniones seccionales, para facilitar la incorporación de más representantes locales.

Actualmente, el foro reúne a unos 300 concejales de alrededor de 100 municipios bonaerenses.

Durante el encuentro también quedó conformada la Mesa Ejecutiva que tendrá a su cargo la coordinación política y legislativa del espacio. Además de Martínez Bordaisco, estará integrada por Juan Salceda, concejal de Tandil; Alexia Caruso, concejala de San Martín; Daniela Ferreyro, concejala de Quilmes; María Elena Gallea, concejala de Zárate; e Ignacio Palacios, concejal de 9 de Julio.

Con esta estructura, la UCR bonaerense busca darle mayor coordinación a sus representantes en los municipios, construir una agenda legislativa común y reforzar su despliegue territorial con la mira puesta en la reorganización partidaria y las elecciones de 2027.