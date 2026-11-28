La ciudad de Tandil fue sede este sábado del segundo Encuentro del Foro de Concejales Radicales de la provincia de Buenos Aires, una jornada que reunió a representantes de distintos municipios para debatir sobre gestión, formación política y los desafíos del partido en el territorio bonaerense.

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Bajo el lema "Concejales en marcha", la actividad contó con la participación de dirigentes, legisladores y especialistas. La elección de Tandil no fue casual: el distrito es uno de los principales bastiones de la gestión radical en la Provincia.

La apertura estuvo a cargo de Ariel Bordaisco, titular del Foro, y Juan Salceda. También participaron de la bienvenida Miguel Lunghi (h), presidente del Comité local; el diputado provincial Matías Civale y Emiliano Balbín, presidente del Comité de la UCR bonaerense.

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"Los concejales son la primera trinchera del radicalismo, los que están todos los días cerca de la gente", sostuvo Balbín, quien destacó la importancia de fortalecer los gobiernos locales y el trabajo de los representantes partidarios en cada municipio.

Por su parte, Bordaisco consideró que el segundo encuentro demuestra que el Foro "está de pie y creciendo", con concejales de toda la Provincia dispuestos a trabajar en conjunto frente a los desafíos políticos que vienen.

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La formación, el intercambio de experiencias y la organización territorial son fundamentales para consolidar el radicalismo y mejorar su capacidad de dar respuestas desde cada municipio. En el Foro de Concejales de la UCR, en Tandil, compartimos una jornada de trabajo y debate sobre las gestiones municipales, con el objetivo de reconstruir este espacio, estrechar vínculos entre nuestros representantes y articular una agenda legislativa común en toda la Provincia. Tenemos un desafío por delante: ampliar nuestra presencia en cada territorio, construir una propuesta política competitiva y prepararnos para ser protagonistas en 2027. Más organización, más territorio y un radicalismo preparado para gobernar. — Diego R Garciarena (@dgarciarena) November 28, 2026

Debate sobre presupuesto, salud y comunicación

La jornada incluyó tres paneles temáticos. En el primero, el doctor Matías Tringler expuso sobre la situación actual del sistema de salud y sus principales desafíos.

En materia económica, los diputados provinciales Matías Civale y Diego Garciarena, junto a la senadora Nerina Neumann, analizaron los lineamientos del Presupuesto bonaerense 2027. También hubo una exposición sobre las funciones del Tribunal de Cuentas provincial, bajo el título "Rendir cuentas no es un trámite", con la participación de Mariano Mugnolo, Florencia Eguilor y Maridee Condino.

El último panel estuvo dedicado a la comunicación y las nuevas formas de representación, con Valentín Redruello, Emiliana Quaglia, Brian Ollearo y Daniel López.

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El encuentro se enmarca en la estrategia de consolidación de la UCR bonaerense bajo la conducción de Balbín, quien viene planteando la necesidad de que el partido se organice en los 135 municipios y vuelva a posicionarse como una alternativa de gobierno en toda la Provincia.

En ese escenario, los concejales ocupan un lugar central para el radicalismo, tanto por su representación institucional como por su vínculo cotidiano con los vecinos de cada distrito.