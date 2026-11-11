La visita del papa León XIV generó un movimiento turístico extraordinario en la Argentina, donde las celebraciones religiosas convocaron multitudes y movilizaron contingentes de distintas provincias, mientras que los feriados habilitaron escapadas recreativas hacia destinos de playa, sierras y ciudades.

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Así lo reflejan los datos del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana y los feriados papales en todo el país.

El acontecimiento tuvo como principales epicentros a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su impacto se extendió hacia otras localidades a través de la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

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En especial en Luján se preparó para recibir a 2 millones de fieles en la misa del miércoles 11. Según datos municipales, la ocupación hotelera previa superó el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%. Cabe mencionar que Luján amplió su capacidad de alojamiento más allá de los hoteles. Ante la llegada prevista de peregrinos, el municipio habilitó un registro de viviendas particulares, quintas, instituciones y establecimientos turísticos.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria multitudinaria el lunes 9 que concentró a 2,5 millones de personas, el Ente de Turismo estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas. El impacto económico se estimó superior a los US$ 88 millones. La ocupación hotelera promedió el 75%.

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Según destaca CAME, el efecto de los feriados extraordinarios no quedó limitado a las celebraciones religiosas ya que una parte de los viajeros aprovechó el descanso para realizar escapadas recreativas, especialmente hacia destinos cercanos a los grandes centros urbano como la Costa Atlántica bonaerense, “el gran ganador”, indica.

Mar del Plata superó el 75% de ocupación, por encima de las expectativas iniciales, con un movimiento que los operadores consideraron entre los mejores del año fuera de la temporada alta. La actividad estuvo impulsada por el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, entre otras.

Pinamar y Cariló también registraron un movimiento importante. Aunque los relevamientos hoteleros previos ubicaban la ocupación de la zona en torno al 60%, algunos grandes complejos alcanzaron su capacidad máxima. A los turistas alojados se sumaron propietarios que aprovecharon los feriados para utilizar sus viviendas de descanso. En el partido de Villa Gesell la ocupación alcanzó el 65% en la ciudad cabecera, mientras que las localidades del sur tuvieron un desempeño superior. Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul al 80% y Las Gaviotas al 76%, con un promedio del 82% entre estos tres destinos, según un relevamiento sobre 73 establecimientos.

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El movimiento también quedó reflejado en las rutas y el transporte de pasajeros. Durante la mañana del sábado, Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) contabilizó 2.421 vehículos por hora en Samborombón, sobre la Autovía 2, otros 1.063 en Maipú y 1.097 en La Huella, sobre la Ruta 11. La demanda agotó la disponibilidad de pasajes aéreos y ferroviarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata al comienzo del fin de semana, mientras que las empresas de ómnibus incorporaron servicios adicionales.

En el interior bonaerense, Chascomús alcanzó el 98% de ocupación, con visitantes principalmente del AMBA, atraídos por la laguna y una agenda de actividades culturales y tradicionalistas. Tandil también tuvo un movimiento destacado, impulsado por el Festival Chacinar, que convocó a miles de personas y recuperó el récord del salame más largo del mundo, con una pieza de 512,90 metros.