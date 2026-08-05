La confirmación de que el papa León XIV visitará Luján en noviembre abrió también un interrogante político: cómo será la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense para organizar una de las actividades centrales de la gira pastoral.

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La pregunta fue planteada este martes durante una conferencia de prensa al canciller Gerardo Quirno, quien fue consultado específicamente por la coordinación con la provincia de Buenos Aires "habida cuenta del mal vínculo" entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof.

Sin embargo, el funcionario evitó responder de manera directa sobre esa relación institucional y optó por despolitizar la visita.

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"El Papa viene a la Argentina. El Papa no viene a una provincia en particular, sino que va a diferentes lugares que tienen que ver con su visita pastoral. Esto no es una visita política", respondió.

A continuación, agregó que el objetivo es que "la visita del Papa sea la mejor visita que Argentina ha tenido de un Papa en su historia" y sostuvo que para ello contarán con "la colaboración de las diferentes autoridades", sin hacer una referencia puntual al Gobierno bonaerense.

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La seguridad estará a cargo de Nación

Quirno sí confirmó que el operativo de seguridad será responsabilidad del Gobierno nacional y que se implementará un comando unificado con participación de las fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones donde el Pontífice desarrollará actividades.

"Se realizará un comando unificado con la asistencia de las diferentes fuerzas de seguridad de las diferentes jurisdicciones en las cuales el Papa visite", explicó.

Además, señaló que ya hubo una misión preparatoria del Vaticano para avanzar en la organización y afirmó que "la seguridad está absolutamente garantizada", al sostener que la Argentina cuenta con experiencia en este tipo de eventos.

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Por qué León XIV visitará Luján

En otro tramo de la conferencia, el canciller explicó que la elección de Luján responde a su relevancia religiosa.

"Se han elegido Luján por el significado que tiene para todos los argentinos y Córdoba también por la incidencia de la comunidad católica allí", afirmó.

La visita del Papa se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, en el marco de una gira sudamericana que también comprenderá escalas en Uruguay y Perú.