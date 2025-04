"El esquema cambiario de bandas ya lo habíamos acordado en agosto del año pasado y la salida del cepo iba a ser cuando lográramos acordar los montos. Lamento tener que desmentir así a alguien a quien tengo aprecio, pero es lo que corresponde. Dejemos las mentiras para los kirchneristas, y si no, a no jactarse de ser distintos a éstos", le dijo días atrás el titular de Economía Luis Caputo a Hernán Lacunza tras los cuestionamientos de este último.

Ahora el ex funcionario de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal realizó un descargo contra el Ministro de Javier Milei.

“Sé que excede a tu estricta responsabilidad, pero como miembro del gabinete aprovecho para decirte que la violencia ejercida desde el Estado es la más peligrosa, peor que la callejera entre pares, por la asimetría en el tamaño de los interlocutores. En tu caso, la sufriste en carne propia durante el gobierno anterior. En este caso es verbal, superficial, pero no deja de ser imprudente: los fans políticos pueden confundir los límites”, comenzó Lacunza en su extensa réplica.

Y añadió: Trabajamos juntos. Me constan tus valores y los de tu equipo jerárquico. Pero ya sí dentro de tus responsabilidades, no hay que confundir ser "picante" con maleducado. Bardear a ciudadanos desde un cargo público, aunque sea menor, no es valiente ni gracioso. Ser funcionario exige aplomo, no excusable por juventud, especialmente en los momentos de tensión, que son muchos. No mentí ni te desmentí. Opiné distinto. Equivocado o acertado, dije lo mismo que vengo diciendo hace tiempo, que habría sido oportuno empezar a relajar controles a mediados del año pasado, antes del estancamiento de las reservas y en año no electoral. Agregué que era más valiente ahora que más adelante".

Luego, Lacunza le contestó al propio Presidente, que le viene recordando que reinstaló el cepo en 2019.

“El sábado, cuando empezaron a levantar el cepo, me puse contento y se me ocurrió que podía ser útil contar en un tuit los dilemas que teníamos cuando nos tocó reponerlo en 2019, con el objetivo de que nunca más llegáramos a esa situación”, indicó en otro tuit, intentando poner paños fríos a la discusión, donde explicó su decisión sobre el final del Gobierno de Macri.

Estimado Presidente @JMilei

El sábado, cuando empezaron a levantar el cepo, me puse contento y se me ocurrió que podía ser útil contar en un tuit los dilemas que teníamos cuando nos tocó reponerlo en 2019, con el objetivo de que nunca más llegáramos a esa situación.

Menciona… https://t.co/09DwsBaXs4 — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) April 17, 2025