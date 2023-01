CONURBANO SURREALISTA: EL INSÓLITO VIDEO DE UNA PELEA EN LA ESTACIÓN JOSÉ C. PAZ CON MÚSICA COUNTRY SONANDO DE FONDO

Dos sujetos en cuero se trenzaron a golpes en la estación del ferrocarril San Martín. Ocurrió ante la atenta mirada de varios pasajeros que prefirieron no meterse a separar y grabar con el celular. Uno de los presentes portaba un gran parlante con el tema "Tren Fugitivo" sonando de fondo. La curiosa conjunción de las salvajes imágenes con la romántica melodía desató decenas de comentarios en redes sociales.

EN NECOCHEA UN VECINO FUE BORRACHO A RENOVAR LA LICENCIA DE CONDUCIR Y LE TERMINARON SACANDO LA CAMIONETA

Un increíble hecho ocurrió en el Polideportivo Municipal de Necochea. Un hombre fue a hacer la prueba de manejo para renovar su licencia de conducir en estado de ebriedad. Luego se retiró manejando y fue interceptado minutos después por las autoridades que le secuestraron su Toyota Hilux.

EN MAR DEL PLATA A UN MUNICIPAL LE DIERON 2 DÍAS DE LICENCIA, LE AGREGÓ UN "1" PARA TENER 21 Y LO TERMINARON SUSPENDIENDO

Un empleado de la Municipalidad de General Pueyrredón fue sumariado por falsificar un certificado médico. Todo ocurrió cuando fue a hacerse atender y la dieron dos días de reposo. Sin embargo, el trabajador no tuvo mejor idea que agregarle un "1", para lograr 19 días más de licencia, sin sospechar de que lo descubrirían.

EN QUILMES NO SE SALVA NADIE: A UN POLICÍA LE ROBARON EL PATRULLERO A PUNTA DE PISTOLA

Un curioso robo se reportó en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, donde dos delincuentes le robaron a un policía el patrullero a punta de pistola. Además del móvil, los ladrones se llevaron sus armas, placas de identificación, celular y documentación.

DENUNCIARON A UNA BANDA DE "ROBA SANGUCHES" QUE ATACA EN PARRILAS DE JOSÉ C. PAZ Y MORENO

Se trata de una pareja que opera en comercios de sobre la Avenida Saavedra Lamas. El modus operandi es siempre el mismo: Consumen carne y bebidas alcohólicas y al momento de abonar simulan haber perdido el dinero bajo la promesa de regresar para pagar. En las últimas horas fueron reconocidos y filmados escapando de una parrilla.

EN SAN PEDRO UNA AMBULANCIA SE LLEVÓ A LOS ACCIDENTADOS PERO SE OLVIDÓ AL MÉDICO: LO TUVO QUE LLEVAR UN MOTOQUERO

Otro motociclista registró el desopilante momento en video. "Esto solo pasa acá", bromeó. Tras atender a los accidentados, el ambulanciero partió a toda velocidad sin advertir que el médico no estaba en el vehículo. "Le gritó pero con la sirena no lo escuchó", contó a LaNoticia1.com el hombre que trasladó al doctor en su moto particular.

SE LE HACÍA TARDE PARA VER EL PARTIDO DE ARGENTINA Y SE ROBÓ UN COLECTIVO EN SAN MIGUEL PARA LLEGAR A TIEMPO

Ocurrió minutos antes de que se juegue la semifinal del Mundial entre Agrentina y Croacia. Un hombre, apurado porque no llegaba a ver a la Selección, se robó un colectivo con pasajeros que estaba próximo a salir de la terminal. Terminó detenido por la policía.

ESTABA PRESO EN OLMOS Y EN SUS SALIDAS TRANSITORIAS SALÍA A ROBAR CON ROPA DE LA MUNICIPALIDAD

El recluso tiene 26 años y estaba detenido en la Unidad Penal 1. Aprovechaba sus salidas transitorias para cometer entraderas. En uno de los allanamientos, la Policía Bonaerense descubrió el uniforme de la guardia de Prevención de la Municipalidad de La Plata que utilizaba para los asaltos.

EN EL EX ZOO DE LA PLATA SE ROBARON UN MONO, LO RECUPERARON Y SE LO VOLVIERON A ROBAR

Se trata de un mono titi que ya había sido sustraído, junto a una hembra, en febrero de este año. Ambos fueron recuperados en el partido de Ensenada, donde habían sido puestos a la venta. Ahora, el ejemplar volvió a ser robado por delincuentes que rompieron un alabrado del predio para poder llevárselo.

EN SAN PEDRO BUSCABAN CASEROS PARA UNA ESCUELA Y CONTRATARON GENTE CON ANTECEDENTES POR USURPAR TERRENOS

La escuela fue fundada en 1928 y está ubicada en un paraje rural. La región fue quedando sin pobladores y el colegio, sin estudiantes. Así corría el riesgo de cerrar y que sus docentes, que cobran plus por zona alejada, sean reubicados en centros urbanos. Pero a la escuela la salvó la "contratación" como caseros de una familia con trayectoria en casos de usurpación ilegal que tiene varios chicos: Ahora ellos son los únicos alumnos.

