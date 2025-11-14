Patricia Bullrich, que será jefa del bloque de LLA en el Senado desde diciembre, se reunirá con Victorial Villarruel, titular de la Cámara Alta y en constante cortocircuito con el Presidente Javier Milei.

El objetivo de la Ministra de Seguridad, según ya lo adelantó, es pedirle a la vicemandataria que “ayude y no boicotee” la agenda legislativa del Ejecutivo.

Desde Casa Rosada rompieron puentes hace rato con Villarruel al acusarla de tener ambiciones personales.

Vale recordar que la Vicepresidenta y Bullrich protagonizaron una fuerte polémica a través de las redes sociales en julio pasado con motivo de la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad.

En aquel entonces Villarruel tildó de “terrorista” a la funcionaria nacional al recordarle su pasado en Montoneros.

En las últimas declaraciones de Bullrich, no obstante, se mostró confiada en que la titular del Senado colaborará con los proyectos oficialistas.

