El último indicador EMAE del INDEC, marcó un descenso importante de la actividad tanto en industria y comercio durante el primer trimestre. ¿Cómo lo está viendo usted a este panorama?

El panorama es bastante complicado. Porque no hay miras de que si se sigue con esta inflación, aunque digan que es un 8%, los precios siguen aumentando, el dólar se disparó, por el cual se rigen los precios, que es el blue, no es por el oficial.

Cada día el comerciante vende menos, las industrias están abajo en relación al año pasado, un 13 ó 14%. En comercio, ni hablar, 20 ó 25%. Más los aumentos de alquileres, porque se han actualizado los alquileres que se habían alquilado en pandemia (N. del R. se firmaron bajo la ley de alquileres derogada por el DNU 70/23), con una indexación de seis meses, hoy se está renovando con un 300%. Más la tarifa de luz, de agua. Han venido exorbitantes boletas, es terrible.

Entonces, todo esto hace que el consumidor no tenga plata, el comerciante no venda y la industria no fabrique.

Usted se refiere a tasas, tarifas, impuestos, hay algunos programas del gobierno como Cuenta DNI en provincia de Buenos Aires o Cuota Simple de nación, ¿ayudan a paliar algo o simplemente es un parche?

La cuenta DNI es el instrumento más importante que tiene el comerciante para vender. Hay 9 millones de cuenta DNI. Y es bueno, porque en pizzería, el sábado tenés un descuento de 35%. Después con las casas de deporte o indumentaria, es dos días a la semana. Ahora que viene el Día del Padre toda la semana con descuento.

El tema de Cuota Simple está suplantando el Ahora 6 y 12, que lo pidió Came al secretario de Comercio Interior. Es otra herramienta más, pero no pasa por eso, porque cuando vos tenés que ponerle plata a la cuenta DNI, la tenés que sacar del bolsillo de tu cuenta corriente. Por más Cuenta DNI que tengas… antes en la carnicería había cola de media cuadra, hoy no hay nadie, la carne se fue por las nubes y la gente deja de consumir carne también.

¿Qué es lo que piensa usted de la política económica del gobierno? ¿Qué expectativa tiene? Porque la inflación dice que está bajando.

Sí, dicen que está bajando la inflación, pero andá a los supermercados y los precios están aumentando. Y las tarifas de agua vinieron con un 350%, el transporte aumentó, o sea que la gente para viajar y llegar a su trabajo antes gastaba 300 pesos y hoy gasta 3.000. Está bien que todo era barato, pero hacer todo de golpe en tres meses, es imposible que aguante. Entonces, el presidente dijo que venía con la motosierra pero para la casta política y resulta que ahora el más humilde es el que está pagando las consecuencias. Porque el de clase media alta puede por ahora estar ahí, el de clase media bajó tres escalones y el de clase baja está en indigente. Tenemos un problema.

Hay que aflojar un poco, porque no sé qué puede llegar a pasar de acá a dos meses. Si los comercios siguen aguantando. Han cerrado muchos comercios desde enero a la fecha.

Yo no soy negativo, soy un tipo positivo. Trabajo de los 10 años y tengo 75, y cada vez trabajo más. He llegado a trabajar 18 horas por día. Me fue bien en la vida, pero el presidente está diciendo que salgan a buscar la “joya de la abuela” para que la gente pueda comer, y no es así. Hay que cambiar. Está bien que se preocupe por el déficit cero ¿¡en 5 meses o en 3 meses!? Puede ser en los 4 años de gobierno.

La verdad es que estamos muy preocupados. Con CAME nosotros tenemos diálogo con los secretarios de Estado, tratamos de hacerles ver que queremos que en la reglamentación de la ley (Bases) se den cuenta que las pymes necesitan ayuda.

En Buenos Aires, con el gobernador y los ministros, tenemos diálogo, y también tratamos de buscar una alternativa para que no se caigan las pymes. Y a nivel local hay intendentes que han bajado Seguridad e Higiene, pero también le pusieron un Impuesto al combustible. No estamos bien.

En ese sentido que usted mencionaba que el diálogo con el gobierno nacional, está el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones que quiere poner el gobierno, desde CAME han sido críticos.

No somos críticos. El presidente de CAME dice que es bueno para que vengan capitales de afuera, pero tiene que ser bueno para los capitales que están acá también. O sea, hay que competir, hay que tener las mismas herramientas.

Entonces, se está hablando de que en vez de ser 200 millones de dólares (el piso para acceder a beneficios), sea uno más económico para la industria que está en Argentina y que viene luchando desde hace años. Entonces, no es que estamos en contra, es bueno que vengan a hacer inversiones, pero dame la posibilidad de competir con el que viene a hacer inversiones. O si yo tengo los USD 200 millones y, bueno, que me dé una oportunidad a mí también que estoy acá.

Es lo que pide CAME, que la herramienta le sirva a todos, a las pymes también. O sea, que haya uno de 200 o de 20 o de 30, pero que tengamos las mismas posibilidades de cualquiera que quiera importar un producto elaborado, que nosotros podamos elaborarlo acá e inclusive exportarlo.

Apoyan críticamente, CAME dice que podrían mejorar el proyecto de RIGI, ¿es así?

Apoyamos pero necesitamos que sea para todos, para las pymes también. Y una pyme, 200 millones de dólares no tiene. Entonces, tiene que haber algo más bajo que pueda entrar la pyme y pueda competir con los productos que vengan de afuera. Es una buena herramienta, pero tenemos que estar las pymes adentro.

Cree usted que en el gobierno hay como un rechazo a las pymes en sí, en la idea de qué es una pyme, una visión negativa de que “al final hay que proteger a las pymes y no se pueden recibir inversiones extranjeras”.

Yo creo que no este gobierno, sino todos los gobiernos cuando llegan, se olvidan. El secretario de Comercio Interior estuvo con nosotros cuatro días con 100 empresarios que los llevamos a Brasil (N. del R.: en Expo Apras, en la ciudad de Curitiba, Brasil, donde CAME inauguró un Centro de Exposición Permanente de Productos Argentinos) para que puedan vender sus productos elaborados. O sea, que no creo que no crean en las pymes. Y estuvo con nosotros cuatro días y miró lo que son las pymes y conoce lo que es la pyme.

Yo estuve en una reunión con el presidente de CAME, el secretario, y el presidente de Fecoba, con el presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem), y él también es Pyme y nos comprendió.

Los “grandes” pueden llegar a suspender, a cerrar la fábrica un mes, darle vacaciones a la gente, nosotros eso no lo hacemos, y eso es lo que estamos pasando, podría decirte, otra pandemia. En la pandemia estuvo el Estado presente y nos ayudó con el 50% del sueldo, si no hubieran cerrado muchísimo más negocios. Ahora están cerrando locales y no tenemos herramientas.

Nosotros necesitamos eso, que se den cuenta que las pymes van a sacar adelante al país, de esta difícil situación. Para eso no hay que combatirla, sino que hay que ayudarla. Yo creo que Came está gestionando bien, los tiempos dirán si nos van a ayudar o no.

Una pregunta ahora relacionada con la provincia de Buenos Aires. Tenemos un portal que tiene un foco mucho en el interior, y quería preguntarle a usted si nota diferencias en los reclamos o en las problemáticas en el interior y las del conurbano, similitudes y diferencias, o ¿es más o menos parejo para todos?

FEBA tiene 250 cámaras a lo largo y ancho de la provincia, o sea que yo tengo informes de todas las ciudades de los 135 municipios, y está así en casi todos los lados.

Ahora, en donde están los cereales y la soja, están bien aunque no tan bien porque dicen que el dólar está bajo. Sí el comercio tampoco está bien. Es generalizado, no va a andar bien en Bragado, y en Mar del Plata mal, o al revés.

Yo soy de Lomas de Zamora, una ciudad pujante con más de un millón de habitantes, con un centro comercial que compite con cualquiera de la República Argentina, sin embargo la están pasando mal. Caminás y no ves bolsas, ese es el termómetro: mirar si la gente camina y tiene una bolsa, está comprando, pero vos ves la gente que no compra.

Los negocios tienen problemas para poder pagar los sueldos y la luz. Hay locales que les vinieron 2 millones de pesos de luz cuando pagaban 200.000. No les importó nada, que caiga quien caiga, y eso está mal.

Proyecto de reforma al cálculo de indemnizaciones en Provincia

La cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto el pasado 15 de mayo que introdujo modificaciones a la Ley de Procedimiento Laboral la cual establece una nueva fórmula para el pago de indemnizaciones a través del índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia).

En ese sentido, se modificó el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sus modificatorias. Así se sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por el CER.

“Aprobaron una reforma laboral que nos perjudica porque sigue siendo peor que la anterior, con multas, con todo, y entonces estamos trabajando en el Senado para que eso se caiga”, dijo Kahale.

Y recalcó que “hoy las pymes no echan, pero donde tienen que estar con causa justificada tiene que estar el local. Si un juicio dura 10 años, si es un millón de pesos que tenés que pagar, tenés que pagar 300”. “Eso se está discutiendo en la Cámara de Diputados también en la ley ómnibus de la Nación”, recordó.

“Acá las indemnizaciones es un año por cada año de trabajo. Listo, eso está bien. Pero si el juicio dura 10 años, ¿qué culpa tenemos nosotros si no quiere arreglar el empleado?”, aseguró.

