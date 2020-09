Por Christian Thomsen Hall

El Intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, se refirió este miércoles a la rebelió policial que mantiene en vilo a la provincia de Buenos Aires. El jefe comuna, el único en ganarle a la grieta y ser electo por Consenso Federal en toda la Provincia, perteneció a la policía desde el retorno de la democracia. "Soy de la primera promoción, la que nos entregó en diciembre de 1983 el Dr. Armendariz el diploma de oficial y desde ese momento hasta octubre de 2011 cuando en la gestión de Scioli me retiré para ingresar a la Cámara de Diputados de la Provincia", recordó el excomisario de la Bonaerense.

En diálogo con LaNoticia1.com, Britos sostuvo que "de todos los que ocupamos cargos políticos, debo ser quien más respeta a los buenos policías, mi pasado de 30 años en la fuerza". "En todo ese período he escuchado miles de promesas que no se cumplieron. Por supuesto no es culpa esto de Axel Kicillof, mucho menos de Sergio Berni, quien nadie duda respalda a los buenos policías, tampoco se le puede atribuir toda la responsabilidad a la anterior gestión, si bien es cierto que se ha perdido un gran derecho durante el año 2018", señaló el alcalde de Chivilcoy ante nuestros micrófonos.

"Las promesas pasaban por la de dejar de cuidar presos (cada día hay más en los calabozos), la de dejar de investigar (en 1998 se votó por primera vez la ley de Policía Judicial pero la misma sigue siendo una deuda), que no se harían horas extras, que no se trabajaría 24 horas seguidos. Ni hablar de las miserables horas extra y tantas promesas incumplidas", detalló Britos, quien explicó que siempre la policía fue de la mano de la paritaria docente, recibían el mismo porcentaje, basado en que la policía no puede tener gremio: "Esto se perdió en la última gestión y generó mayor atraso salarial".

Para Britos, "llegó el momento de resolver muchos temas para la policía y para el combate a la inseguridad, pareciera ir en buen camino el gobierno provincial". Por último, el exdiputado que fue autor de leyes importantes para que los policías heridos y viudas recuperen sus derechos, pidió a sus "compañeros policías" que dejen de manifestarse uniformados. "El reclamo es justo pero haciéndolo cumpliendo la ley y la función para la cual han ingresado a la fuerza. No se dejen manejar por quienes no tienen nada para perder y buscan sus propios intereses", concluyó el Intendente.

Cabe recordar que durante más de 30 años, Guillermo Britos cumplió distintas funciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Llegó a Sub Comisario cuando fue designado en San Pedro, distrito en el que se radicó durante varios años y donde se destacó en el año 2001 cuando desde la sede de la Comisaría contuvo los saqueos en actuación conjunta con el Muncipio. Esa y otras actuaciones destacadas le valieron una movilización de más de 8 mil personas para impedir su trasalado a otro destino. Tras ascender de cargo fue despedido por la ciudadanía en las puertas de la comisaría.

Britos además fue titular de la fuerza en Mar del Plata donde se lo recuerda por anécdotas tales como "firmas de autógrafos y aplausos en restaurantes o playas" reconocido por los vecinos. Su último destino como Comisario General lo encontró al frente todas las dependencias de Lomas de Zamora, donde se esclarecieron hechos de relevancia. En 2011 decidió incursionar en la política y logró alcanzar una banca de Diputado Provincial por la Cuarta Sección. En 2015 fue electo Intendente por El Frente Renovador y en 2019 logró la reelección representando a Consenso Federal.