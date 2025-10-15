Luego de la reunión en la Casa Blanca entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par estadounidense, Donald Trump, legisladores bonaerenses de varios bloques expresaron su rechazo a los comentarios del mandatario norteamericano, quien condicionó un eventual rescate económico a un triunfo electoral de La Libertad Avanza.

Ads

El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, calificó el encuentro como “un espectáculo triste, impropio y humillante, que nos avergüenza como argentinos”. Y agregó:

"Es una intervención directa del gobierno estadounidense en la política interna de nuestro país”.

Sometimiento y vergüenza



▪️ Si hasta ayer creíamos haberlo visto todo de Milei, el encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca nos demuestra lo contrario.

Fue un espectáculo triste, impropio y humillante, que nos avergüenza como argentinos.



▪️ Primero, porque implicó una… pic.twitter.com/r0KHGfxYPg — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 14, 2025

La senadora bonaerense Teresa García señaló en sus redes sociales:

Ads

“Esto es mucho más que relaciones carnales. Es indigno para nuestro Pueblo. Votemos con orgullo de ser argentinos”.

Mucho mas que " relaciones carnales". Es indigno para nuestro Pueblo. Votemos con orgullo de ser argentino. pic.twitter.com/TKEKWBHHQT — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) October 14, 2025

Puede interesarte

La diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, advirtió:

“Condicionar el respaldo externo a un resultado electoral no es acompañar, es intervenir en la voluntad de un pueblo. Los países no se construyen con tutelas ni con favores que duran lo que un ciclo electoral, lo hacen con soberanía, con instituciones sólidas y con respeto a las decisiones que tomamos como nación”.

A veces los apoyos llegan con condiciones.

Y cuando eso pasa, dejan de ser apoyo.



Condicionar el respaldo externo a un resultado electoral no es acompañar:

es intervenir en la voluntad de un pueblo.



Los países no se construyen con tutelas ni con favores que duran lo que un… https://t.co/ZrrXANP2eH — Romi Braga (@rominabraga) October 14, 2025

Por su parte, el diputado del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, manifestó:

Ads

“Los acuerdos deben ser con Argentina y los argentinos. El Congreso no puede aprobar tratados con potencias extranjeras que sean un mero apoyo electoral sectorial, ya que ello es una intromisión a cuestiones soberanas del pueblo argentino”.

Las cosas por su nombre:

Los acuerdos deben ser con Argentina y los argentinos. El Congreso no puede aprobar tratados con potencias extranjeras que sean un mero apoyo electoral sectorial ya que ello es una intromisión a cuestiones soberanas del pueblo argentino.

Los acuerdos… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) October 14, 2025

Desde la Casa Rosada, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el apoyo de Estados Unidos está vinculado a políticas que “defienden las ideas correctas” y que, según su interpretación, el condicionamiento se aplicaría a partir de 2027.