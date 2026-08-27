Tras meses del anuncio pero que nunca se concretaba, se produjo el enroque entre Agustín Romo y Juan Osaba por la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

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El platense Osaba, de la línea de Sebastián Pareja y Karina Milei, asume como presidente de bloque en lugar de Romo quien estuvo casi 2 años en el cargo, un hombre que responde al cada vez debilitado sector del asesor presidencial Santiago Caputo.

“Hoy asumí como Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Le agradezco a los Diputados de todos los bloques por la confianza. Fueron casi 2 años como Presidente del bloque LLA donde logramos muchísimas cosas, antes siendo pocos y ahora siendo 20" señaló a través de su cuenta de X.

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Y agregó: "Le agradezco especialmente a mis compañeros de bloque y a las autoridades del partido por elegirme para presidir nuestro bloque estos 2 años y por confiar en mi para ser Vicepresidente de la Cámara”.

Hoy asumí como Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Le agradezco a los Diputados de todos los bloques por la confianza. Fueron casi 2 años como Presidente del bloque LLA donde logramos muchísimas cosas, antes siendo pocos y ahora siendo 20. Le… pic.twitter.com/C3FhLHJUYS — Agustín Romo (@agustinromm) August 27, 2026

La sesión ordinaria es la cuarta del año en la Cámara de Diputados bonaerense sin proyectos de peso político aunque no menos importantes, como la Ley Ema, para prevenir la violencia digital en las escuelas, entre otras.

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