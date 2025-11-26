La Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados dio despacho favorable al proyecto de Financiamiento enviado por el Ejecutivo de Axel Kicillof, donde solicitó un endeudamiento equivalente a USD 1.990 millones.

Según supo LANOTICIA1.COM, el dictamen se logró con los votos del oficialismo (todos los sectores del peronismo en unidad) más el exlibertario Gustavo Cuervo (bloque Nuevos Aires). Además, no tuvo votos en contra ni rechazos.

Cabe recordar que Diputados tiene una sesión convocada para las 14 horas de este miércoles y donde se tratarán tres leyes: Presupuesto 2026, Fiscal e Impositiva y Financiamiento.

La aprobación del endeudamiento requiere mayoría agravada: dos tercios de ambas cámaras, lo que implica 61 votos en Diputados y 31 en el Senado. Esa aritmética obligará al gobernador a intensificar las negociaciones con los bloques opositores.

Por otro lado, el Senado tiene una sesión convocada “en espejo” a partir de las 19 horas, sin novedades hasta el momento para su realización.

Presión gremial para la aprobación

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, que conduce Oscar de Isasi, y la CTA de los Trabajadores, que dirige Roberto Baradel, exigieron a los diputados y senadores para que aprueben el paquete de leyes económicas de Kicillof.

La legislatura bonaerense debe aprobar las leyes para el funcionamiento del Estado provincial.



¡No a la reforma laboral, previsional e impositiva de Milei! pic.twitter.com/ZKTK970CCE — Roberto Baradel (@RobiBaradel) November 25, 2025

Las organizaciones advirtieron que la falta del Presupuesto 2026, de la Ley Fiscal Impositiva y del pedido de endeudamiento afecta áreas sensibles como salud, educación, seguridad, obra pública y el pago de salarios y aguinaldos en distintos municipios. En tanto que, las centrales sindicales remarcaron que la provincia arrastra décadas de descompensación por la coparticipación federal y sufre el impacto de “fondos billonarios que la Nación no envía”, cifra que estimaron en más de 13 billones de pesos.