En una jornada donde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires retomó la actividad con su primera sesión del año sin proyectos de peso, un funcionario ajeno al recinto, el Jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, dio la nota al llamar la atención sobre el tratamiento de una iniciativa presentada por la legisladora Lucía Iañez.

Ads

El proyecto de declaración trataba de declarar a la localidad platense de Etcheverry como “capital provincial de la carrera de sortijas”. El proyecto se aprobó sobre tablas y aprobada por más de dos tercios de los presentes sin mayor tratamiento.

Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin. pic.twitter.com/eHK9d75Hp6 — Manuel Adorni (@madorni) February 24, 2026

Pese a que podía pasar como un proyecto más, Adorni aprovechó la situación y a través de su cuenta de X, recortó el fragmento y lo publicó: “Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin.”

Ads

Rápidamente, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, le respondió a través de X: “Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano. Abrazo”.

Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano. Abrazo https://t.co/DVugYnTeQd — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) February 24, 2026

Durante la intervención de Tignanelli recordó cuando el Jefe de Gabinete de Milei, le hizo un juicio laboral a una empresa donde trabajaba y recibió una indemnización de 60.000 dólares.

Ads

Allí cuestionó el discurso de su hermano, el diputado por la sección capital, Francisco Adorni, quien hizo uso de licencia en un cargo con reserva de puesto en el Consejo de Magistratura bonaerense expresó: “Tenemos ahí una incoherencia. Cómo criticas una ley, decís que hay trabajadores malos y empleadores buenos y usas esa ley cuando te conviene para tu propio beneficio”.

Tras esa alusión, el diputado Adorni: “Entiendo el juego de la política. La reserva de cargo es algo que hay que discutir. Yo renuncié. Es algo que hay que rediscutir en el empleo público, porque no es la del empleo privado. Es un privilegio la reserva de cargo y no estoy de acuerdo”.