La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires desarrolló la cuarta sesión ordinaria del año donde se aprobaron diversas iniciativas y la licencia de Guillermo Montenegro, quien volverá a la intendencia en Mar del Plata.

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En dicha reunión, se dio luz verde a la “Ley Ema”, presentada por la diputada, Mayra Mendoza. La norma, ahora con media sanción, establece lineamientos para la “prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades, promoviendo el uso responsable de las tecnologías y garantizando entornos digitales seguros, cuidando la privacidad y la integridad personal".

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que murió en agosto de 2024 luego de la difusión y viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. Entre los puntos sobresalientes de la iniciativa, se busca sumar a la Ley Provincial de Educación N°13.688 nuevos contenidos vinculados con la ciudadanía digital.

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En esa línea, la modificación apunta a que las escuelas trabajen de manera sistemática temas relacionados con el consentimiento, la privacidad, el uso responsable de las tecnologías y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

La iniciativa de Mendoza deberá volver a la Cámara de Diputados, debido a que se unificó con el proyecto presentado por la senadora Laura Clark. Para defender la iniciativa tomó la palabra la senadora Laura Clark y quien resaltó que se trata de "una política pública específica para abordar la violencia digital en el ámbito educativo”.

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“Ema Bondaruk fue víctima de violencia digital de género por la difusión no consentida de imágenes íntimas y su historia nos interpela como sociedad. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron las herramientas para acompañar. Nosotros ahora decimos que Ema nos guía como brújula de trabajo y de objetivos colectivos”, añadió.

Y agregó: “La ley completa la ley de educación de la provincia, con un programa que construimos con la madre Laura Sánchez y las organizaciones”.