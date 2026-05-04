Las autoridades del Senado bonaerense designaron a los integrantes de las comisiones los cuales quedaron oficializados a través de un decreto de la vicegobernadora y titular de la Cámara alta provincial, Verónica Magario.

Ads

Se trata de los nombres de las 25 comisiones permanentes. Sin embargo, una de ellas, la comisión de Reforma Política, no fue definida.

Reforma política es una comisión clave ya que por allí pasará la discusión de los eventuales cambios como las PASO o las reelecciones indefinidas.

Ads

Por el momento, no está previsto que sesione el Senado pese a que hace más de dos meses comenzó el periodo de sesiones ordinarias. Sólo hizo una sesión especial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Más noticias de LEGISLATURA

Cómo quedaron conformadas las comisiones

Legislación General

• Germán Lago

• Marcelo Leguizamón

• Pedro Francisco Borgini

• Guillermo Tristán Montenegro

• Fernando Gabriel Coronel

• Ayelén Durán

• Diego Alberto Videla

• Carlos Nicolás Curestis

• Gonzalo Darío Cabezas

• Carlos Francisco Kikuchi

• Federico Fagioli

Ads

Presupuesto e Impuestos

• Emmanuel González Santalla

• Marcelo Enrique Feliú

• Adrián Carlos Santarelli

• Silvana Paola Ventura

• Natalia Quintana

• María Emilia Subiza

• Jorge Alberto Paredi

• Pablo Alexis Petrecca

• Juan Manuel Rico Zini

• Germán Lago

• Malena Galmarini

• María Inés Laurini

• Mónica Fernanda Macha

• Betina Riva

• María Cecilia Martínez

Asuntos Constitucionales y Acuerdos

• Malena Galmarini

• María Luz Bambaci

• Emmanuel González Santalla

• Adrián Santarelli

• Fernando Coronel

• Sergio Alejandro Berni

• Guillermo Montenegro

• Jorge Schiavone

• Nerina Daniela Neumann

• María Emilia Subiza

• Diego Valenzuela

• Mario Alberto Ishii

• Amira Curi

• Sergio Raúl Vargas

• Pedro Borgini

Trabajo y Legislación Social

• María Rosa Martínez

• Fernando Coronel

• Sergio Vargas

• Pablo Petrecca

• Analía Balaudo

• Luciano Emanuel Olivera

• Mónica Macha

• Sabrina Bastida

• Roxana Alejandra López

Ads

Obras y Servicios Públicos

• Carlos Kikuchi

• María Florencia Arietto

• Germán Lago

• Pablo Petrecca

• Carlos Curestis

• María Emilia Subiza

• Jorge Paredi

• Sergio Berni

• Mario Ishii

• Marcos Emilio Pisano

• Evelyn Díaz



Organización Territorial y Vivienda

• Alex Campbell

• Fernanda Raverta

• Betina Riva

• Laura Magdalena Clark

• Federico Fagioli

• Roxana López

• Jorge Schiavone

Educación, Cultura, Ciencia y Técnica

• Laura Clark

• Betina Riva

• María Fernanda Raverta

• Germán Lago

• Analía Balaudo

• Nerina Neumann

• Natalia Quintana

• Silvana Ventura

• Alexander Campbell

• Fernando Coronel

• María Rosa Martínez

• María Inés Laurini

• Emmanuel González Santalla



Deportes

• Luciano Olivera

• Jorge Paredi

• Alexander Campbell

• Amira Curi

• Sabrina Bastida

• María Valeria Arata

• Matías De Urraza



Asuntos Agrarios y Pesca

• Gonzalo Cabezas

• Jorge Paredi

• Matías De Urraza

• Nerina Neumann

• Marcos Pisano

• María Inés Laurini

• Natalia Quintana

• Jorge Schiavone

• María Valeria Arata



Industria y Minería

• Sergio Vargas

• María Inés Laurini

• Marcelo Feliú

• María Emilia Subiza

• Evelyn Díaz

• Ayelén Durán

• Marcos Pisano

• Pedro Borgini

• Diego Valenzuela



Salud Pública

• Pedro Borgini

• Betina Riva

• Roxana López

• Sergio Berni

• Mónica Macha

• Mario Ishii

• Diego Valenzuela

• María Emilia Subiza

• Pablo Petrecca

Ambiente y Desarrollo Sostenible

• María Emilia Subiza

• Silvana Ventura

• Federico Fagioli

• Sabrina Bastida

• María Rosa Martínez

• Marcelo Feliú

• Diego Videla

• María Fernanda Raverta

• María Cecilia Martínez

• Carlos Curestis

• Juan Manuel Rico Zini



Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional

• Diego Valenzuela

• Mario Ishii

• Carlos Kikuchi

• Pedro Borgini

• Germán Lago

• Emmanuel González Santalla

• Alexander Campbell

• Pablo Petrecca

• Analía Balaudo

• María Emilia Subiza

• Diego Videla

• Jorge Paredi

• María Inés Laurini



Niñez, Adolescencia y Familia

• Roxana López

• Mónica Macha

• Nerina Neumann

• María Emilia Subiza

• Evelyn Díaz

• Malena Galmarini

• María Luz Bambaci

• María Cecilia Martínez

• Jorge Schiavone

• Silvana Ventura

• María Valeria Arata



Seguridad

• Sergio Berni

• Carlos Curestis

• Marcelo Leguizamón Brown

• Ayelén Durán

• Guillermo Montenegro

• Sabrina Bastida

• Carlos Kikuchi

• Natalia Quintana

• Adrián Santarelli

• Marcos Pisano

• Malena Galmarini



Derechos Humanos y Garantías

• Amira Curi

• Marcelo Leguizamón

• María Rosa Martínez

• Mónica Macha

• Roxana López

• Jorge Schiavone

• Silvana Ventura

• María Fernanda Raverta

• Betina Riva

Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur

• Adrián Santarelli

• Sergio Vargas

• Marcelo Feliú

• Marcelo Leguizamón Brown

• Sergio Berni

• Laura Clark

• Marcos Pisano

• María Valeria Arata

• Diego Videla

• Guillermo Montenegro

• Matías De Urraza

Transporte

• Marcos Pisano

• Jorge Schiavone

• Sabrina Bastida

• Carlos Kikuchi

• Fernando Coronel

• Jorge Paredi

• María Valeria Arata

• Carlos Curestis

• María Luz Bambaci

Comercio Interior, Pyme y Turismo

• Analía Balaudo

• Fernanda Raverta

• Pedro Borgini

• Laura Clark

• Evelyn Díaz

• Pablo Petrecca

• Federico Fagioli

• Sergio Vargas

• Diego Valenzuela

Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras

• María Florencia Arietto

• María Inés Laurini

• Analía Balaudo

• Diego Videla

• Roxana López

• Marcelo Feliú

• Jorge Schiavone

Hacienda

• Federico Fagioli

• Marcelo Feliú

• Fernando Coronel

• Pablo Petrecca

• Emmanuel González Santalla

• María Florencia Arietto

• Analía Balaudo



Prevención de las Adicciones

• María Cecilia Martínez

• Evelyn Díaz

• Federico Fagioli

• Luciano Olivera

• Alexander Campbell

• María Fernanda Raverta

• Sergio Berni



Modernización del Estado

• Juan Manuel Rico Zini

• Sergio Berni

• Diego Valenzuela

• Laura Clark

• Malena Galmarini

• Emmanuel González Santalla

• Adrián Santarelli

• María Florencia Arietto

• Carlos Kikuchi

Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad

• Natalia Quintana

• María Rosa Martínez

• Matías De Urraza

• María Luz Bambaci

• Pedro Borgini

• Nerina Neumann

• Sabrina Bastida

• Ayelén Durán

• María Valeria Arata

• Amira Curi

• Mónica Macha

• Guillermo Montenegro

• Betina Riva

• Pablo Petrecca

• Juan Manuel Rico Zini



Libertad de Expresión

• Sabrina Bastida

• Diego Videla

• Ayelén Durán

• Mario Ishii

• Carlos Curestis

• María Cecilia Martínez

• Juan Manuel Rico Zini