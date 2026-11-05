En una nueva sesión ordinaria, el Senado bonaerense este jueves aprobó el proyecto que busca crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, a partir de la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

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De este paquete la que se trató hoy es una de las propuestas ya que la otra iniciativa, la de creación de un Sistema Integrado de Salud (SIPBA), seguirá debatiéndose en comisiones.

La propuesta, que giró a la cámara de Diputados, tiene como objetivo garantizar un acceso equitativo de los medicamentos esenciales para los bonaerenses, y suministrar vacunas, insumos, productos médicos e ingredientes farmacéuticos activos. También contempla el acceso a tratamientos para ciudadanos bonaerenses que no pueden acceder a ellos por no contar con los recursos económicos necesarios.

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Para defender el proyecto del Ejecutivo habló el senador del oficialismo, Fernando Coronel, y expresó: “Esto permitiría que desde la Provincia se pueda garantizar tener los medicamentos que se necesitan a una velocidad mayor de la que se tienen hoy." También mencionó la política de ajuste del Gobierno nacional contra programas de salud, como el Remediar, así como la mayor carga de atención en los hospitales públicos ante la pérdida de cobertura de privados.

De parte de la oposición, objetaron la normativa debido a varios puntos, como la ampliación de la burocracia estatal, el gasto y la intervención del Gobierno en el sector.



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Otros proyectos aprobados

Además, se aprobó la modificación de las leyes 12.322 -que crea el "Área Patagónica Bonaerense"-, y 12.323 -que crea la “Zona Austral Desfavorable de la Provincia de Buenos Aires”. De esta manera, se busca consolidar de forma permanente beneficios impositivos para los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra.

Los senadores avanzaron en una ley que garantiza el derecho de comunicación de niños, niñas y adolescentes alojados en un hogar convivencial con sus familias cuidadoras, aun cuando la medida haya concluido. La iniciativa obliga a los jueces a garantizar un canal de contacto entre las infancias que se encuentran en hogares convivenciales, con aquellas personas que cumplieron un rol significativo en la vida de esos niños, niñas y adolescentes.

El Cuerpo avanzó también con la modificación a la Ley N° 15561, estableciendo que los fondos que integran el FEFIM sean transferidos a los municipios con carácter de libre disponibilidad. Esto apunta a dotar a los municipios de mayor autonomía financiera para invertir y atender emergencias, recursos que antes podían tener afectaciones específicas.

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Durante la sesión ordinaria, también se aprobó un proyecto que instituye el régimen provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

El mismo busca preservar la soberanía territorial, la seguridad y soberanía alimentaria, y proteger recursos estratégicos como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas frente a la extranjerización directa o indirecta.

El Cuerpo aprobó un proyecto para rebautizar la Ruta Provincial 76 con el nombre de Ricardo Iorio, ícono de la historia musical argentina.

Entre otros proyectos aprobados, se encuentran la ley que incorpora como práctica obligatoria la prueba de oximetría de pulso en las neonatologías de hospitales; la propuesta de regular la instalación y utilización de cámaras de seguridad en el ámbito laboral en establecimientos públicos y privados; y la capacitación obligatoria en cuestión "Islas Malvinas" para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

Asimismo, el Senado avanzó en una ley de boleto gratuito para adultos mayores de 65 años para el servicio público de transporte urbano e interurbano; y otra iniciativa que suma artículos a la Ley 12569 de Violencia Familiar, incorporando la Violencia Digital a la misma.

También se aprobó un proyecto que propone crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos.

Se declaró de interés provincial el juicio por la verdad del Juzgado Federal N°2 de San Martín que determinó los fusilamientos de José León Suárez como crímenes de Lesa Humanidad.

Y se votó un proyecto para garantizar espacios de higiene y cambio para jóvenes y adultos con discapacidades severas profundas o que requieran asistencia para realizar esas actividades.

Por último, se aprobó la Ley que declara bien de interés histórico cultural y de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en San Vicente destinado al "Sitio de la Memoria en homenaje a Rodolfo Walsh".

Al inicio de la sesión, las senadoras Amira Curi y María Rosa Martínez homenajearon a la abuela de Plaza de Mayo Elsa Pavón, la primera integrante del organismo de Derechos Humanos en lograr la restitución de su nieta a través de análisis genéticos.

Se declaró Personalidad Destacada del Deporte de la provincia de Buenos Aires al futbolista Nicolás Tagliafico, de reconocida trayectoria en la selección nacional.

Y también se declaró Ciudadana Ilustre post mortem a Loana Berkins, luchadora y militante por los derechos de las personas trans y travestis.