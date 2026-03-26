El bloque de Coalición Cívica ARI en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto para establecer la cualidad de opcional al sistema de elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, el mismo que el Gobierno nacional quiere derogar o modificar y sobre que la provincia no envió señales en el mismo sentido.

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Más de ella de la opción de no participar, según el proyecto en las "nuevas" PASO “sólo podrán participar de la primaria, los espacios políticos que cuenten con dos o más listas de precandidatos para una misma categoría”.

Además continúa fijando la fecha en simultáneo con las primarias nacionales para Presidente.

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Los legisladores Andrés de Leo, Luciano Bugallo y Romina Braga señalaron que "la libertad de ir a votar y elegir candidatos, con este proyecto, es tuya"

En los considerandos, plantean que la iniciativa “no implica la supresión del sistema de elecciones primarias, sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado, manteniendo incólumes sus principios estructurales -apertura, simultaneidad y transparencia- pero eliminando la obligatoriedad de la participación ciudadana”.

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Asimismo resaltaron que si bien sirve para seleccionar candidaturas, la "finalidad originaria continúa siendo la resolución de disputas intrapartidarias". “En este sentido, imponer al conjunto de la ciudadanía la obligación de participar en un proceso que, en muchos casos, no presenta competencia interna real esto es, listas únicas configura una carga que carece de justificación suficiente desde el punto de vista funcional”, aseguraron.

“La obligatoriedad del sufragio en elecciones generales encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la legitimidad democrática de las autoridades electas. Sin embargo, trasladar esa misma lógica a las elecciones primarias que no definen cargos públicos sino candidaturas resulta, cuanto menos, discutible”, plantearon.