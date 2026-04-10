El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires busca implementar el sistema de la boleta única de papel para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, algo que no comparte el gobierno de Axel Kicillof.

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Entre otros proyectos, como eliminar el Senado o tasas en municipios, se trata de una reforma política que impulsa el partido violeta en diferentes distritos.

Varios legisladores estuvieron reunidos este viernes con la Directora Nacional Electoral, María Luz Landívar, quien llevó adelante una capacitación dirigida a legisladores para impulsar la BUP.

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El diputado y uno de los vicepresidentes de la Cámara baja provincial, Juan Osaba, remarcó el avance de la BUP en otras jurisdicciones del país. “Nosotros tenemos ya nueve provincias que tienen un sistema de BUP o electrónico, incluso algunas yendo del electrónico al papel de nuevo para el único. Esto es un avance que arrancó ya en otras provincias, incluso hace 15 años, pero en otras están apareciendo ahora y nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tiene un peso central en este proceso”, señaló.

Ante la consulta de cómo buscarán los votos del resto de las bancadas, el jefe de la bancada de senadores de LLA, Carlos Curestis, sostuvo: “Nosotros tenemos un acompañamiento, no llegamos al número, pero entendemos que cuando esto se trate de una comisión, donde vamos a explicar los beneficios que tienen los bonaerenses, ellos tendrían que aceptar y acompañar”.

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