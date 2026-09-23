El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó un proyecto de Ley de Buen Trato Animal que busca incorporar al Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires un capítulo específico destinado a establecer sanciones frente al abandono y al maltrato de animales de compañía.

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La iniciativa propone sancionar a quienes no brinden a sus mascotas los cuidados básicos, las mantengan en condiciones inadecuadas o las sometan a prácticas violentas. Entre las conductas que busca contemplar se encuentran también el encierro de animales en vehículos sin ventilación y otras situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

De acuerdo con el proyecto, las infracciones podrían derivar en multas, arrestos de hasta 60 días y la prohibición de tener contacto o estar a cargo de animales, según la gravedad y las circunstancias de cada caso.

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El objetivo planteado es incorporar de manera expresa estas conductas al régimen contravencional bonaerense, dado que, según los fundamentos de la iniciativa, actualmente el Código de Faltas provincial no contempla de manera específica distintas situaciones vinculadas con la negligencia hacia los animales de compañía.

Además, la propuesta apunta a establecer herramientas para identificar y sancionar a quienes incurran en este tipo de conductas, dentro del ámbito de competencia de la Justicia de Faltas.

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En paralelo a la presentación legislativa, Passaglia lanzó una convocatoria a través de una petición en Change para reunir adhesiones y solicitar que el proyecto sea tratado por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se encuentra actualmente en etapa de proyecto, por lo que las sanciones propuestas todavía no forman parte del Código de Faltas bonaerense y deberán atravesar el correspondiente tratamiento legislativo antes de convertirse en ley.