Héctor Gay, diputado de LLA y exintendente de Bahía Blanca, presentó un proyecto que forma parte de una serie que impulsa el partido violeta en la provincia para reformar el Estado bonaerense. Uno de ellos fue el de bajar tasas en 116 municipios bonaerenses.

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La iniciativa de Gay supone una reforma parcial de la Constitución provincial, ya que es ella la que define el funcionamiento del Poder Legislativo y, por lo tanto, el sistema de dos cámaras (de senadores y de diputados).

Allí se explicita como objetivos la reducción de costos operativos, la reducción de la planta política y técnica y la agilización del debate de los proyectos de ley, que serían tratados una sola vez.

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“La Provincia de Buenos Aires se encuentra hoy en una anomalía institucional frente a la mayoría de las jurisdicciones del país. Mientras que 15 provincias han avanzado hacia la modernidad administrativa de la unicameralidad, nuestro distrito persiste en sostener una estructura elefantiásica que no se traduce en mejores leyes, sino en mayores impuestos para los bonaerenses”, argumenta el texto.

Y agrega: “La estructura actual de la legislatura bonaerense, compuesta por una Cámara de Diputados y un Senado, conlleva una duplicidad de estructuras administrativas, técnicas y políticas que resultan insostenibles. En el marco de una crisis económica profunda, el sostenimiento de dos cuerpos legislativos con funciones análogas constituye un gasto superfluo. La unicameralidad permitirá una reducción directa del presupuesto legislativo, reasignando esos recursos a áreas críticas como seguridad, salud y educación”.

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Además, busca rebatir el “argumento histórico de que el Senado representa al territorio y los Diputados a la población” ya que “ha perdido vigencia práctica en el ámbito provincial, donde ambas cámaras suelen responder a las mismas lógicas partidarias”.

"La propuesta de una Asamblea Legislativa única busca una representación más genuina, eliminando privilegios de "casta" política y optimizando la representatividad bajo un criterio de unidad funcional", señala y menciona que “la unicameralidad no es una innovación aislada, sino una tendencia exitosa en provincias como Córdoba, San Luis o Tucumán”.