Legislatura: un sector de la oposición activa el debate de la Reforma política en Provincia
Lo organizaron el radicalismo, Cambio Federal y la Coalición Cívica. La doble jornada de discusión abordará la boleta única, PASO, desdoblamiento electoral, entre otros puntos.
Un sector de la oposición impulsará dos jornadas de debate llamado "IDEAS para una reforma política en la Provincia”, con referentes y especialistas par abordar diferentes cambios en la legislación electoral bonaerense.
Todo el arco político tiene reformas en carpeta, aunque todo se mantiene por ahora fuera del trabajo de comisiones y mucho más aún, del recinto. En este caso la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y Cambio Federal organizaron para el lunes y martes de la semana que viene, en el auditorio anexo de la Cámara de Diputados, dos días con debates.
El lunes 20 habrá tres mesas de discusión, la primera de las cuales se desarrollará a partir del mediodía y será sobre la boleta única. Con la moderación del diputado Diego Garciarena, debatirán el senador nacional radical Maximiliano Abad, la legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato y Manuel Terrádez (Licenciado en Ciencia Política, expresidente de la FUA).
La segunda mesa, que se iniciará a las 14, tendrá como eje las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y estará bajo la coordinación del diputado Matías Civale. Debatirán sobre el tema el especialista Alejandro Tullio (Secretario Electoral Permanente de la Provincia del Chubut y ex titular de la Dirección Nacional Electoral), el diputado “lilito” Andrés De Leo y el abogado constitucionalista Diego Armesto.
La última mesa de debate del día será sobre el acceso a la información pública (15:30 horas). La coordinará la senadora provincial Nerina Neumann y participarán la diputada nacional Karina Banfi, la diputada provincial de CC-ARI Romina Braga y el analista político Carlos Germano.
Finalmente, el día martes 21 tendrá lugar la última de las mesas de discusión, sobre la temática “Desdoblamiento electoral y autonomía municipal”, con la moderación de Garciarena y Civale. Será a partir de las 11 y participarán los intendentes Pablo Barrena (Lobería) y Esteban Reino (Balcarce) y el abogado y docente Oscar Pagni.
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