Un sector de la oposición impulsará dos jornadas de debate llamado "IDEAS para una reforma política en la Provincia”, con referentes y especialistas par abordar diferentes cambios en la legislación electoral bonaerense.

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Todo el arco político tiene reformas en carpeta, aunque todo se mantiene por ahora fuera del trabajo de comisiones y mucho más aún, del recinto. En este caso la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y Cambio Federal organizaron para el lunes y martes de la semana que viene, en el auditorio anexo de la Cámara de Diputados, dos días con debates.

Te invitamos a participar de “IDEAS para una reforma política en la Provincia”, un espacio de debate con referentes y especialistas.



📅 20 y 21 de abril

📍 Auditorio Anexo – Cámara de Diputados PBA



Vamos a estar abordando temas clave como Boleta Única, PASO, acceso a la… pic.twitter.com/Wm2hEQY3tz — Diego R Garciarena (@dgarciarena) April 13, 2026

El lunes 20 habrá tres mesas de discusión, la primera de las cuales se desarrollará a partir del mediodía y será sobre la boleta única. Con la moderación del diputado Diego Garciarena, debatirán el senador nacional radical Maximiliano Abad, la legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato y Manuel Terrádez (Licenciado en Ciencia Política, expresidente de la FUA).

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La segunda mesa, que se iniciará a las 14, tendrá como eje las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y estará bajo la coordinación del diputado Matías Civale. Debatirán sobre el tema el especialista Alejandro Tullio (Secretario Electoral Permanente de la Provincia del Chubut y ex titular de la Dirección Nacional Electoral), el diputado “lilito” Andrés De Leo y el abogado constitucionalista Diego Armesto.

La última mesa de debate del día será sobre el acceso a la información pública (15:30 horas). La coordinará la senadora provincial Nerina Neumann y participarán la diputada nacional Karina Banfi, la diputada provincial de CC-ARI Romina Braga y el analista político Carlos Germano.

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Finalmente, el día martes 21 tendrá lugar la última de las mesas de discusión, sobre la temática “Desdoblamiento electoral y autonomía municipal”, con la moderación de Garciarena y Civale. Será a partir de las 11 y participarán los intendentes Pablo Barrena (Lobería) y Esteban Reino (Balcarce) y el abogado y docente Oscar Pagni.