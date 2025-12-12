La interna libertaria de La Matanza está en su punto máximo de ebullición; luego de que Leila Gianni rompiera con el bloque oficial al asumir como edil, sus colegas la echaron del partido. No obstante, la ex funcionaria nacional desconoció esa acción y dijo estar respaldada directamente por el Presidente Javier Milei.

Ahora Lilia Lemoine salió a apoyarla y cargó contra los tres concejales de La Libertad Avanza que expulsaron a Gianni, y que responden al armador bonaerense Sebastián Pareja.

“Yo me entero que alguno de esos tres no vota como corresponde y les espera un infierno”, lanzó la Diputada Nacional, a la vez que se quejó que la titular de la bancada, Lorena Ramos, la tiene bloqueada en Twitter.

