En el marco de las elecciones internas del Partido Justicialista bonaerense (en Mar del Plata no hubo unidad), Fernanda Raverta lanzó un comunicado político para apuntalar a su espacio local: “En este tiempo de ajuste económico, pérdida de soberanía y proscripción, el peronismo no puede improvisar. Debe ofrecer claridad. Programa. Organización. El 15 de marzo elegimos qué peronismo queremos. Patria sí. Colonia no”.

Además, presentó su propuesta: “Elaboramos este documento político. Es una reflexión profunda sobre el momento que vivimos y sobre el rumbo que proponemos construir”. Y agregó el enlace para quienes quieran leerlo y un video con críticas al Presidente Javier Milei.

La Diputada Lilia Lemoine salió a pegarle: “'Elaboramos un documento político'", se burló.

“Fernanda, tus dirigentes no leen... tus votantes no leen. Meté la letra en una canción de trap como hacen las zurdas del campamento anticapitalista. A este ritmo van a sacar más votos que ustedes”, chicaneó la libertaria.

“En una cosa te doy la razón: este gobierno tiene un plan, no es improvisado y va a avanzar porque la gente se dio cuenta que lo que ustedes hicieron fue abusar de los trabajadores por décadas para mantener a todos lo más pobres posible mientras sus líderes se forraban de plata. Cristina no es una perseguida política, es una delincuente”, concluyó.





