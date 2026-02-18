Lemoine: "Cristina no es una perseguida política, es una delincuente"
La Diputada Nacional por la Provincia en representación del oficialismo cruzó a la ex titular de Anses y referente del PJ marplatense, Fernanda Raverta, tras un posteo en el que criticaba al Gobierno de Javier Milei.
En el marco de las elecciones internas del Partido Justicialista bonaerense (en Mar del Plata no hubo unidad), Fernanda Raverta lanzó un comunicado político para apuntalar a su espacio local: “En este tiempo de ajuste económico, pérdida de soberanía y proscripción, el peronismo no puede improvisar. Debe ofrecer claridad. Programa. Organización. El 15 de marzo elegimos qué peronismo queremos. Patria sí. Colonia no”.
Además, presentó su propuesta: “Elaboramos este documento político. Es una reflexión profunda sobre el momento que vivimos y sobre el rumbo que proponemos construir”. Y agregó el enlace para quienes quieran leerlo y un video con críticas al Presidente Javier Milei.
La Diputada Lilia Lemoine salió a pegarle: “'Elaboramos un documento político'", se burló.
“Fernanda, tus dirigentes no leen... tus votantes no leen. Meté la letra en una canción de trap como hacen las zurdas del campamento anticapitalista. A este ritmo van a sacar más votos que ustedes”, chicaneó la libertaria.
“En una cosa te doy la razón: este gobierno tiene un plan, no es improvisado y va a avanzar porque la gente se dio cuenta que lo que ustedes hicieron fue abusar de los trabajadores por décadas para mantener a todos lo más pobres posible mientras sus líderes se forraban de plata. Cristina no es una perseguida política, es una delincuente”, concluyó.
