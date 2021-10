El periodo post pandemia puso en el ojo de la tormenta las cuestiones sanitarias, entre ellas la alimentación. Argentina se encuentra entre los países con mayor tasa de obesidad infantil y el 70% de la población con alguna enfermedad crónica no tranmisible.

En este contexto surge la Ley de Etiquetado Frontal, para cambiar el paradigma a la hora de consumir alimentos. "La idea es que cada uno sepa qué está consumiendo, nadie te va a prohibir que vos compres, pero sí que sepas lo qué estás comprando", señaló la Diputada Jimena López.

¿Qué plantea la Ley de Etiquetado Frontal?

Lo que la ley de Etiquetado propone tiene que ver con un sistema de información claro y agil para que la person que va a comprar alimentos procesados y multiprocesados tenga un ainformacion en relación al consumo de los ingredientes criticos que tienen que ver con sodio, azúcar, grasas, cantidad de calorías y en relación a esa información se construye el ozono al frente del envase puesta en góndola. La cuestión surge porque se considera que la industria no va a poder reconvertir y la ley establece plazos, establece un trabajo lo que si se considera es que en un país en donde somos el segundo consumidor mundial de bebidas azucaradas consumimos el doble de sodio de lo esperado, tenemos el 70% de la población con alguna enfermedad crónica no transmisible, hasta la población infantil con sobrepeso, de alguna manera hay que empezar a alertar a la población que el consumo de ciertos alimentos, procesados y multiprocesados obviamente consumidos en el largo plazo van en contra de cuestiones de estándares de salud, entonces generan muchísimas discusiones en relación a qué va a pasar y si una manzana va a tener el mismo octógono que un yogur y no, porque hay una realidad la manzana tiene una cuestión de fructosa natural es un alimento natural de la naturaleza, el yogur tiene un montón de procesos quimicos, fisicos, para generar esa consistencia de saborización que hacen que por ahí alguna de los ingredientes esté por encima de lo estimado en el código entonces hay que saber cómo transmitir la información

¿Consideran que la actual tabla de valores de los alimentos es poco clara?

Eso por un lado, segundo que yo en el equipo tengo una nutricionista y lo que ella plantea es, no solamente la dificultad de leer e interpretar la tabla, sino que la información de la tabla es porcionada, es por una determinada cantidad de porción del alimento consumido, despues tenes que sacar el calculo total de si te consumís, por ejemplo, el paquete total de galletitas. Esta información lo que tiene es que, al ser más clara, requiere menos esfuerzo en visualizar qué está bueno y qué no, en este caso lo que hace es alertar sobre la existencia de ingredientes críticos. Mirás el envase y hay un octógono que dice, por ejemplo, exceso de sodio, sabes que el consumo de ese alimento no está estipulado como sano. Otra de las cosas que se cuestionan es que, como hay cosas negativas en el alimento, también habría que resaltar las cuestiones positivas, el problema es que esa información sigue siendo confusa para el consumidor y la idea es que el etiquetado en el país, en el mundo diría, es alertar sobre un consumo saludable y esta forma de multiprocesados no lo es.

¿Todos los alimentos procesados llevarán la etiqueta?

No solamente los que tengan exceso de alguno de estos componentes críticos

¿Por qué consideras que hay sectores como el azucarero que están en contra? ¿Sentís que los puede perjudicar?

En realidad el azúcar como azúcar derivada de la caña, que es la que se vende, esta exenta de recibir los octógonos, ahora el tema es que esa azúcar se convierte mediante un monton de procesos en otra serie de azúcar, utilizado para las industrias de los procesados y ahí es el problema. El problema es la reconversión que tiene que hacer la industria, no es que vamos en contra de la industria, planteamos que se puede hacer alimentos saludables de otra manera, porque en muchos lugares del mundo las mismas multinacionales que en Argentina están diciendo que no se puede lo están haciendo.

¿Saben de otros países que hayan implementado la Ley de Etiquetado?

Si, no tiene la forma del octágono, pero si la forma del etiquetado frontal y de alerta en relación a los ingrediente críticos como Chile , Uruguay, Brasil, Canadá y en realidad en Chile ya pudieron evaluar en el tiempo cómo impactó positivamente la utilización de las etiquetas y el 25% de la población redujo el consumo de bebidas azucaradas, no tiene que ver con bebidas gaseosas, sino azucaradas, es un montón.

¿Cuáles fueron los factores que observaron en los alimentos que los llevaron a proponer esta Ley?

Hay un montón de productos que parecen que no, como el yogur infantil del dinosaurio, que son cucharadas y cucharadas de azúcar para nenes que por ahí ni siquiera tienen madurado el sistema gástrico entonces tenemos ciertas cuestiones que la población tiene que saber. La idea es que cada uno sepa qué está consumiendo, nadie te va a prohibir que vos compres, pero sí que sepas lo qué estás comprando.

Juntos habló de no dar quórum ¿Que te parece esta postura?

Me llama la atención porque fueron los que más insistieron en su momento para que se trate el proyecto, cuando le dimos la posibilidad de tratarlo sobre tablas dijeron que no. Hubo un par de intervenciones en las comisiones muy buenas de algunos de ellos, no por ahí de la línea más dura, y no es la primera vez que nos amenazan con dejarnos sin quórum, en casi todas las leyes, eso no se ve, pero en casi todas no han dado quórum, se sientan después el momento de la discusión para no quedar expuestos ante la sociedad con las cosas que no quieren votar, es una jugada política que han hecho siempre. Yo asumí en 2019 y me parece que en realidad una vez que se consigue el quórum después se van a venir a sentar porque hay personas como Carla Carrizo, gente de ellos que deciden acompañar la ley, que votó, que la acompaña.

¿Qué dicen los estudios profesionales que avalan la Ley?

Hay muchos profesionales con evidencia científica, sin conflicto de intereses, tiene que ver con un trabajo serio, de estadísticas, encuestas de salud a lo largo y ancho del país, con evaluación de los entornos escolares, con qué pasa con nuestras infancias, realmente ha llevado mucho tiempo esta construcción científica y hay un montón de estudios hechos en Argentina y en América Latina que avalan el Etiquetado Frontal,. Yo antes de ser diputada fui muchos años personal de salud, de verdad el problema de la obesidad en Argentina no es un problema de estética.