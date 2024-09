El encuentro tuvo lugar durante la mañana de este martes en las horas previas a la reunión de Comisión en el Senado de la Nación en la que finalmente se obtuvo dictamen para el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y el próximo jueves bajará al recinto para ser tratado en sesión.

En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, las autoridades universitarias se reunieron con los senadores Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad con el objetivo de transmitirles sus valoraciones en cuanto a la función que cumplen las universidades nacionales para el desarrollo del país, así como hacerles llegar el reclamo de la comunidad docente, no docente, estudiantil y de la sociedad en general.

En la reunión, los rectores plantearon la necesidad de revertir con celeridad la crítica y angustiante situación salarial que atraviesan docentes y no docentes de las universidades y recuperar la normalidad en el desarrollo de las actividades para que la universidad siga aportando a un país que, por sus problemas, necesita mucho de ella.

En ese punto, el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Grecco, puntualizó que “si uno computa los incrementos salariales, hay dos que fueron en de este nuevo gobierno: hubo uno en diciembre y otro en febrero pero que correspondían a acuerdos paritarios del gobierno anterior hasta noviembre, es decir, que a esos dos acuerdos hay que sacarlos del cálculo para poder comparar”.

Carlos Grecco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

En esa línea remarcó que “la inflación de julio es de 234%, agregado a eso que los incrementos que recibieron los sectores universitarios fueron menos que los que recibió el sector público, entonces ya venimos de atrás y esa brecha nunca la recuperamos y ellos lo reconocen”.

“Parecería que están ensañados con el sistema universitario, parecería que no están castigando, así como dice que lo de los jubilados se resuelve cuando se mueran, a nosotros nos están matando, nos están marchitando”, analizó y agregó: “Además esto es para poder recuperar el ingreso, después están los chicos y chicas que vienen todos los días nuestras universidades”.

Asimismo, los rectores y vicerectores recalcaron que todo el sistema universitario está unido en los reclamos y que para el desarrollo científico del país no sólo es imprescindible financiar a las universidades sino potenciar su presupuesto. Y en ese contexto, Grecco destacó que “el 80% de los investigadores trabaja en Universidades Nacionales”.

El encuentro se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

“O sea, el 70% tienen dedicación simple porque el 30% son investigadores del CONICET y reciben su salario del CONICET y esa cadena de transmisión está totalmente cortada; y después recuperarla va a llevar mucho tiempo. Lo mismo que la beca para los estudiantes le están dando miseria a los chicos, la verdad que congelaron la cantidad de becas, les dan el valor nominal del año pasado, apenas se puede pagar los boletos”, aseveró.

“Lo que genera valor para desarrollar, no va a ser Vaca Muerta, ni el litio, lo que va a desarrollar el país es el conocimiento, si no entendemos eso no vamos a tener futuro y eso lo podemos aportar a las universidades. Entonces la sensibilidad que le pedimos es esa, que por lo menos nuestros trabajadores reciban un sueldo digno", señaló la autoridad de laa UNSAM.

“No estamos pidiendo incrementos para desarrollo” explicó al tiempo que detalló que "nuestras universidades están permanentemente proponiendo nuevas carreras, nuevas áreas de investigación, pero de eso ni se habla, no se puede hablar porque las líneas de investigación están todas paralizadas, no hubo apertura a nuevas becas doctorales, los subsidios de año 2022 no se están pagando del año 2022. La convocatoria 2033 no se pagó y la 20245 ya dijeron que no la van a abrir”.

UxP y la UCR defendiendo su origen popular y democrático

Así lo destacó la senadora peronista Juliana Di Tullio en referencia tanto a su compañero de bancada, “Wado” De Pedro, como al radical Maximiliano Abad: “La verdad es que somos tres que pertenecemos a dos partidos nacionales que tienen el mismo origen que es popular y democrático, así que tenemos el mismo espíritu entiendo”.

Así también recordó que por su antigüedad en el Congreso, participó de la creación de Universidades Nacionales y su compromiso con las mismas, “sobre todo con las de la provincia de Buenos Aires: la de Morón, la de Mercedes y la de Mar del Plata”. Destacó que viven en los territorios “y sabemos perfectamente de qué se trata cuando estamos hablando de la creación, pero además del sostenimiento de la universidad pública en cada uno de nuestros distritos, lo que significa para la comunidad, lo que significa para el futuro en Argentina y lo que significa en términos ideológicos”.

“Nos gustaría estar discutiendo de otras cosas a quienes pertenecemos a partidos con origen popular y democrático pero estamos haciendo, lamentablemente, un proyecto que es el que llegó a un consenso en la cámara de diputadas y diputados que lo único que garantiza es el funcionamiento de las universidades públicas nacionales en los dos aspectos que ustedes mencionaron, que es el de el financiamiento y la protección del sistema universitario, no más que eso, para el año 2024 que ya está a cuatro meses de terminar”, expresó.

Abad (UCR), De Pedro y Di Tulio (UxP).

Vale recordar que el proyecto, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación, prevé la actualización de gastos de funcionamiento, salarios y becas de las universidades nacionales de todo el país lo que otorga previsibilidad al sistema y resuelve los problemas económicos por los que atraviesa hoy el sistema universitario y científico.

En cuanto al tratamiento en la Cámara Alta, Di Tulio predijo durante la reunión que mantuvieron horas antes del debate en Comisión, que el proyecto contaría con dictamen y en ese contexto subrayó “que el Presidente dijo que de todos modos iba a vetar”. Y agregó: “Entonces a mí me parece que la buena noticia, es que nosotros esta semana vamos a ver sanción definitiva a esta iniciativa que es de mínima”.

“El Presidente tiene el derecho a constitucional de vetar y nosotros tenemos el derecho de insistir”, adelantó y evaluó “que el trabajo de reforzar en la Cámara de Diputados porque es la Cámara de origen, tiene que empezar hoy, ya; por parte de todos y todas. Rectores de todo el país tienen que hablar y los estudiantes tienen que hablar con cada una de sus representantes”.

“Porque en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación no hubo dos tercios. Yo creo que el Senado está muy cerca de eso”, aseguró e insistió: “Hay que hablar con todos los rectores de todas las universidades de todo el país para poder transformar los ciento cuarenta y pico de votos que hubo en la Cámara de Diputados, en los 173 que necesita para hacer los dos tercios. Y cocluyó: ”No es tan difícil conseguirr y nosotros intentaremos de acá a mañana hacer un número lo suficientemente abultado que llegue a los dos tercios".