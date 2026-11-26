La autora original del proyecto para prevenir la ludopatía y regular el juego online, la diputada nacional (mc) del Frente Renovador Micaela Morán, valoró el probable paso que dará este jueves el Congreso para convertir la iniciativa en ley, tras más de dos años de espera. “Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a la adicción, el endeudamiento y los problemas de salud mental”, advirtió.

Ads

Morán presentó la iniciativa original (D-61-2024) el 4 de marzo de 2024, al inicio de las sesiones ordinarias. Ese texto funcionó como base para unificar más de 20 proyectos de distintos bloques —entre ellos los de Eduardo Toniolli, Constanza Alonso e Itai Hagman (Unión por la Patria) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)—, logrando dictamen en un plenario de cinco comisiones con 148 firmas y media sanción en Diputados antes de su eventual sanción definitiva de hoy.

“Más allá del tiempo transcurrido, sería un gran logro: se va a poder actuar desde el Estado, junto a organizaciones de la sociedad civil, la escuela y las familias, para combatir tanto la ludopatía en general como la adicción de nuestros chicos a las apuestas en línea”, señaló la legisladora massista.

Ads

En los últimos años, el acceso de menores de 18 años a casinos virtuales y apuestas deportivas se convirtió en una alarma constante para familias y docentes en todo el país. Aunque la ley prohíbe su participación, los jóvenes eluden los controles operando con plataformas radicadas en el exterior, utilizando tarjetas de crédito de sus padres o recurriendo a intermediarios adultos que, vía WhatsApp, les prestan sus datos a cambio de un porcentaje de las ganancias.

Para frenar este fenómeno, la norma establece un doble abordaje: la prevención mediante educación e información, y una estricta regulación sobre la publicidad y el acceso.

Ads

Puede interesarte

Los ejes centrales:

Prohibición de publicidad y patrocinios: Queda vedada toda promoción de juegos de azar y apuestas (deportivas u online) en medios tradicionales y digitales, redes sociales, podcasts, cartelería, indumentaria deportiva y festivales, así como la publicidad encubierta mediante influencers o figuras públicas. Tampoco se permitirán bonos de bienvenida ni auspicios en clubes, estadios o deportistas. Solo se habilitará cartelería dentro de salas autorizadas con la leyenda obligatoria: “El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia” y un canal de asistencia.

Queda vedada toda promoción de juegos de azar y apuestas (deportivas u online) en medios tradicionales y digitales, redes sociales, podcasts, cartelería, indumentaria deportiva y festivales, así como la publicidad encubierta mediante influencers o figuras públicas. Tampoco se permitirán bonos de bienvenida ni auspicios en clubes, estadios o deportistas. Solo se habilitará cartelería dentro de salas autorizadas con la leyenda obligatoria: “El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia” y un canal de asistencia. Control biométrico: Las plataformas de apuestas y las billeteras virtuales deberán validar identidad y edad mediante reconocimiento facial conectado al Renaper al registrarse e iniciar sesión.

Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA): Permitirá que cualquier persona se autoexcluya voluntariamente de plataformas y salas por vía web o telefónica hasta que solicite el cese. Familiares cercanos también podrán pedir la inclusión de un afectado, quien será citado para decidir su inscripción.

Las plataformas de apuestas y las billeteras virtuales deberán validar identidad y edad mediante reconocimiento facial conectado al Renaper al registrarse e iniciar sesión. Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA): Permitirá que cualquier persona se autoexcluya voluntariamente de plataformas y salas por vía web o telefónica hasta que solicite el cese. Familiares cercanos también podrán pedir la inclusión de un afectado, quien será citado para decidir su inscripción. Medios de pago restringidos: Solo se habilitarán tarjetas de débito y billeteras electrónicas con topes diarios. Queda prohibido el uso de tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a prestaciones de ANSES. Los retiros de dinero exigirán validación biométrica previa.

Solo se habilitarán tarjetas de débito y billeteras electrónicas con topes diarios. Queda prohibido el uso de tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a prestaciones de ANSES. Los retiros de dinero exigirán validación biométrica previa. Obligaciones para operadores: Deberán exhibir reglas y probabilidades claras, historial de juego, límites automáticos de sesión, alertas de tiempo transcurrido, herramientas de autoevaluación y canales de ayuda, bloqueando el acceso a menores y a inscriptos en el ReNA.

Deberán exhibir reglas y probabilidades claras, historial de juego, límites automáticos de sesión, alertas de tiempo transcurrido, herramientas de autoevaluación y canales de ayuda, bloqueando el acceso a menores y a inscriptos en el ReNA. Inhabilitaciones y Ley del Deporte: No podrán obtener licencias quienes tengan deudas fiscales o alimentarias, condenas por fraude, lavado o juego clandestino en los últimos cinco años, concursos preventivos sin homologar o vínculos con reguladores y entidades deportivas. Además, quienes tengan lazos con empresas de apuestas no podrán integrar listas electorales en asociaciones civiles deportivas.

Educación y prevención: Se lanzarán campañas oficiales sobre juego responsable y las escuelas incorporarán contenidos de educación financiera, riesgos de las apuestas online y detección temprana de la ludopatía.

No podrán obtener licencias quienes tengan deudas fiscales o alimentarias, condenas por fraude, lavado o juego clandestino en los últimos cinco años, concursos preventivos sin homologar o vínculos con reguladores y entidades deportivas. Además, quienes tengan lazos con empresas de apuestas no podrán integrar listas electorales en asociaciones civiles deportivas. Educación y prevención: Se lanzarán campañas oficiales sobre juego responsable y las escuelas incorporarán contenidos de educación financiera, riesgos de las apuestas online y detección temprana de la ludopatía. Multas y penas de prisión: Los incumplimientos serán sancionados con multas de 500 a 100.000 UVA, con responsabilidad solidaria para los directivos. Operar apuestas sin autorización será penado con 3 a 10 años de prisión y multas, con agravantes si involucra a menores