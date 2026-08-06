La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, presentó un pedido para que el legislador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, no participe del debate ni de la votación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al considerar que existe un presunto conflicto de intereses.

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El planteo fue dirigido a la vicepresidenta Victoria Villarruel y solicita que el senador libertario sea apartado de la discusión vinculada a la iniciativa, que se trata este jueves en la Cámara alta.

Di Tullio fundamentó su presentación en la vinculación de Benegas Lynch con Glocal Terra SRL, una empresa dedicada al asesoramiento de inversores, administración de campos y operaciones relacionadas con tierras rurales.

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Según la senadora peronista, las modificaciones previstas en el proyecto podrían tener impacto directo sobre la actividad económica de la firma y generar una situación incompatible con la función legislativa.

“Existe una directa y manifiesta colisión entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado”, planteó en su presentación.

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¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros.



Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo… pic.twitter.com/Ht66dTH84n — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 5, 2026

El planteo ocurre antes de una sesión clave

El pedido de Di Tullio se da en la previa del tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que originalmente incluía modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, aunque ese capítulo fue retirado ante la falta de acuerdos políticos.

La senadora sostiene que, aun con esos cambios, el debate sobre propiedad privada, tierras y regulación del mercado inmobiliario rural requiere que los legisladores actúen sin intereses particulares involucrados.

Benegas Lynch rechazó las acusaciones y afirmó que su actividad privada está declarada, además de defender la iniciativa oficialista como una herramienta para promover inversiones y limitar la intervención de Estados extranjeros sobre tierras argentinas.