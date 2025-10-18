Con miras a los próximos comicios, La Libertad Avanza (LLA) avanza en la coordinación del operativo de fiscalización junto a sus aliados políticos. En la Provincia de Buenos Aires, el PRO asumió un rol central en la organización y aportará una parte importante de su militancia para el control de las mesas electorales.

Ads

En territorio bonaerense, se conformó una mesa de fiscalización unificada que reúne a representantes de los principales sectores de la alianza. Por el lado de Sebastián Pareja, participa el concejal Luis Palomino; en nombre de Cristian Ritondo, lo hace Luciano Gómez Alvariño, apoderado del PRO; y por Diego Santilli, interviene el subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.

El partido amarillo se hará cargo de la fiscalización en los distritos donde mantiene una presencia fuerte, como Zárate, Vicente López y Pinamar. Las denominadas Fuerzas del Cielo, cercanas al espacio libertario, se sumarán de manera coordinada al esquema de fiscalización, y participarán activamente en distritos clave como Quilmes, San Miguel, San Martín, José C. Paz, La Plata, Mercedes, Almirante Brown, Campana e Ituzaingó.

Ads

Ads