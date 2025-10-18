LLA refuerza su operativo de fiscalización junto al PRO y las Fuerzas del Cielo para las elecciones bonaerenses
El espacio amarillo encabezará el control de las mesas electorales donde tiene fuerte presencia partidaria. El espacio militante, conducido por Santiago Caputo, coordinarán la tarea en varias comunas del conurbano.
Con miras a los próximos comicios, La Libertad Avanza (LLA) avanza en la coordinación del operativo de fiscalización junto a sus aliados políticos. En la Provincia de Buenos Aires, el PRO asumió un rol central en la organización y aportará una parte importante de su militancia para el control de las mesas electorales.
En territorio bonaerense, se conformó una mesa de fiscalización unificada que reúne a representantes de los principales sectores de la alianza. Por el lado de Sebastián Pareja, participa el concejal Luis Palomino; en nombre de Cristian Ritondo, lo hace Luciano Gómez Alvariño, apoderado del PRO; y por Diego Santilli, interviene el subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.
El partido amarillo se hará cargo de la fiscalización en los distritos donde mantiene una presencia fuerte, como Zárate, Vicente López y Pinamar. Las denominadas Fuerzas del Cielo, cercanas al espacio libertario, se sumarán de manera coordinada al esquema de fiscalización, y participarán activamente en distritos clave como Quilmes, San Miguel, San Martín, José C. Paz, La Plata, Mercedes, Almirante Brown, Campana e Ituzaingó.
