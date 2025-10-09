Llega el auxilio de Trump: El Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó un swap por USD 20.000 millones
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció el acuerdo tras varios días de reunión con el ministro Luis Caputo. "El Tesoro está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", remarcó el norteamericano.
Scott Bessent anunció que el Tesoro norteamericano compró directamente pesos argentinos interviniendo en el mercado local a la vez que confirmó el acuerdo de “swap” de divisas por u$s20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina.
Tras un largo viaje del ministro del Economía, Luis Caputo, a Washington, finalmente llegó el acuerdo, una “mano” que el gobierno norteamericano en medio de la incertidumbre cambiaria y política en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
"Hoy compramos directamente pesos argentinos", confirmó Bessent desde la red social "X", quien también sostuvo que la “banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”.
El norteamericano reveló que “el Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el Ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D.C” donde conversaron “sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”.
Bessent también aseguró que “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez” y brindó un apoyo al sostener que “el Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.
Asimismo le recalcó al ministro Caputo que "el liderazgo económico de América Primero del presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense".
La celebración de Milei
De inmediato el presidente Javier Milei valoró la figura de su ministro. "Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina.", publicó a través de su cuenta de X.
Luego agradeció a Bessent “por su firme apoyo a Argentina”, y al presidente Donald Trump
“por su visión y liderazgo firme”.
“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, señaló.
