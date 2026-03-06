El intendente Gilberto Alegre inauguró el 81° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de General Villegas, donde presentó el informe de gestión correspondiente a 2025.

Ads

El acto institucional se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal con la presencia del presidente del HCD, Horacio Pascual. Al comenzar su mensaje, el intendente Alegre expresó su beneplácito por compartir la apertura con Pascual, a quien definió como una persona cercana que, durante todas sus gestiones anteriores, fue parte de su equipo de trabajo y uno de sus hombres de confianza. Señaló además que, si bien en algún momento la política los distanció, nunca se perdió el vínculo personal ni la amistad que los une desde hace años.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la situación económica del municipio. En ese sentido, sostuvo que la administración logró revertir el escenario deficitario con el que inició la gestión.

Ads

“Cuando asumimos en diciembre de 2023 recibimos un municipio con un déficit de 287 millones de pesos", indicó. Según explicó, el ejercicio 2025 cerró con un superávit financiero de 2.341 millones de pesos, resultado que atribuyó a la reorganización administrativa, el control del gasto y una política de recaudación más eficiente.

Alegre junto a Horacio Pascual, exintendente y actual presidente del HCD

“Hoy, con las cuentas saneadas y el orden recuperado, podemos mirar al futuro con la certeza de que lo peor quedó atrás”, remarcó.

Ads

En ese marco, destacó que el peso del gasto en personal se redujo del 70% al rango del 52-54% del presupuesto municipal, sin despidos ni reducción de salarios.