Las principales frases de Sergio Massa:

✅ Entiendo el interés que despertó la elección argentina a lo largo de las últimas semanas y valoro enormemente la oportunidad de que de los distintos continentes estén acompañándonos para saber y para seguir de alguna manera el proceso electoral argentino. Creo que es muy importante poder dialogar con ustedes.

✅ Por eso elegí que mi primera conferencia de prensa después de la elección fuera con corresponsales extranjeros porque nos permite contar lo que viene en términos de Argentina de cara al mundo, contar nuestra mirada en términos de multilateralismo, contar nuestras opiniones y cuáles van a ser los caminos a recorrer a partir del 10 de diciembre. Les quiero agradecer porque nos permite acercar a la Argentina al mundo a través de ustedes.

✅ Gracias por la pregunta y por la oportunidad de poder a través de la pregunta agradecerle al Banco Popular de China y al gobierno de China la ampliación del swap de monedas que fortalece las reservas del Banco Central argentino, aumenta la capacidad de intervención pero por otra parte garantiza que las obligaciones comerciales y financieras que Argentina tiene se puedan afrontar de aquí a fin de año sin mayores dificultades.

✅ Hay dos cuestiones a consolidar, la primera que tiene que ver con aumentar los volúmenes en términos de ingreso de inversiones a través del mecanismo yuanes, la segunda que el comercio bilateral sea directo, hemos tenido a lo largo del último año una revisión de la cartera donde hemos encontrado que mercadería que proviene de China se triangula en otros países perjudicando la parte china y perjudicando la parte argentina en términos de aumento de valor

✅ En términos de utilización de otras monedas, creemos que precisamente el swap nos habilita y consolida la oportunidad en términos de inversiones y en términos de comercio exterior de poder garantizar que el ida y vuelta sea más sostenible.

✅ China hoy es uno de los cinco socios comerciales de Argentina más importantes, el segundo, y aspiramos a que ese flujo de intercambio se consolide, queremos seguir abriendo mercados, tenemos 68 posiciones argentinas con pedido de apertura de mercado en distintos rubros, necesitamos que el trabajo argentino acceda al mercado chino con la menor cantidad de restricciones posibles. Esperamos que a partir del 10 de diciembre en mi gobierno podamos consolidar ese camino.

✅ En Argentina cuando usted mira la composición de mi voto se va a encontrar con una particularidad similar a la que se dio en España, el promedio del 37 por ciento que nos acompañó se integra en su gran mayoría por mujeres, sacamos casi 45 por ciento entre las mujeres y sacamos un poco menos entre los hombres del 37, casi el 30, y

✅ Eso refleja que esas madres que están preocupadas por el futuro de sus hijos, esas mujeres que no quieren vivir en una sociedad donde la venta de órganos o la libre portación de armas sean parte del sistema de valores, donde de alguna manera pretenden que en lo que son los sistemas de vacunación, los sistemas de salud y educación, el Estado protege y garantice eficiencia.

✅ Como presidente voy a impulsar el equilibrio en términos de igual remuneración por igual tarea. Así que aspiro a que sean cada vez más las mujeres protagonistas, las mujeres que quieren que sus hijos crezcan en un país donde el tráfico de órganos legalizado o el colegio con niños armados no sea un dato de la realidad.

✅ Desde mañana para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades, todo el complejo exportador argentino, bienes, intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación.

✅ Quiero un presupuesto con superávit para el año que viene, quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit para el año que viene y le he pedido al Presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, que es de nuestra fuerza política, que cite de manera inmediata a la Comisión de Presupuestos para el tratamiento de la separata.

✅ Desgraciadamente el presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Eso representa 4.8 del PBI y he planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0.9 de déficit se sancione con 1% de superávit y que ese superávit surja del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso.

✅ Respecto de la deuda soberana, Argentina hizo un pésimo canje de deuda a tal punto que es el único canje en la historia económica mundial que al día siguiente que se terminó cayó el valor de los bonos en lugar de subir. Y eso obviamente requiere de una mirada y de un análisis que tiene que ver con la falta de incentivos para que el mercado de bonos soberanos de Argentina tenga profundidad.

✅ Vamos a estudiar mecanismos de premio y anticipación de pagos en algunos bonos argentinos a los efectos de garantizar que recuperemos profundidad y confianza en el mercado soberano de bonos.

✅ Vamos a intentar que el Estado de aquí al 10 de diciembre que es cuando termina esta etapa y obviamente desde el 10 de diciembre en adelante tenga mayores signos de austeridad porque es muy importante.

✅ Para nosotros no es solamente China, es mucho más amplio. Argentina tiene mercados complementarios, no solamente con el sudeste asiático, no solamente con países de oriente, sino también con países árabes y con África. Y ahí también tenemos economías complementarias.

✅ Yo les quiero contar algo que para mí es fundamental y que es el cambio en el sistema del servicio exterior argentino. El ascenso de los embajadores no se va a dar solamente por antigüedad. Se va a dar por capacidad de generación de negocios para la Argentina. No quiero embajadores que coman sanguchitos en los cócteles ni que tomen copas de champagne. Quiero embajadores que hagan negocios para la Argentina y que traigan resultados para nuestras empresas.

✅ Argentina tiene dos grandes anclas de su economía que tiene que resolver, una coyuntural y una estructural. La coyuntural es la peor sequía de su historia, Argentina arrancó el año con una proyección de exportaciones que se vio recortada en 21 mil millones de dólares básicamente por la sequía. Y las órdenes de compra y de producción estaban enfocadas en el tamaño de una economía que iba a exportar 100 mil millones de dólares.

✅ Y si Argentina hay algo que necesita es aumentar su volumen de exportaciones y de producción industrial y seguir aumentando empleo genuino, empleo formal, empleo registrado.

✅ Argentina tiene un endeudamiento criminal todos saben. El peor crédito en términos de tamaño que se tomó en la Argentina hace algunos años nos deja en una situación difícil porque tenemos una acreencia y un programa al que ir dando respuesta y que lo tenemos que discutir con sensatez, con firmeza y sobre todas las cosas apostando a que el programa esté asociado al crecimiento de la Argentina y al desarrollo de la Argentina

✅ El año que viene la economía argentina va a crecer y el año que viene las exportaciones argentinas van a crecer de manera sideral entre otras cosas porque pasamos a tener saldo positivo en nuestra balanza energética porque recuperamos la sequía y además recuperamos capacidad de exportación.

✅ Eso nos va a dar mucha libertad para ir eliminando restricciones que son distorsivas pero que son parte de las resoluciones que hay que tomar centralmente porque la economía argentina tiene como dije al principio dos temas estructurales que resolver uno estructural de este año, la sequía otro estructural de mediano y largo plazo que es de alguna manera encontrar mecanismos que garanticen pagarle al fondo sin que ello suponga un programa que provoque inflación en la Argentina.

✅ Yo creo que los dirigentes que creen que son dueños de la voluntad ciudadana se equivocan. El ciudadano va eligiendo de acuerdo a su estado de ánimo, a su expectativa, a su esperanza y a lo que le dé certezas. Lo que el mundo espera de la Argentina es equilibrio, racionalidad, sentido común. Lo que espera es templanza. Lo que espera es multilateralismo. Lo que espera es previsibilidad.

✅ No importa quién haya votado. Los dirigentes no somos los dueños de los votos. El dueño del voto es el ciudadano. Y cuando alguien pretende apropiarse de la voluntad del ciudadano lo primero que hace es quitarle la confianza.

✅ Me parece un error plantear que la etapa que viene sea vinculada solo al peronismo. Vamos a un gobierno de unidad nacional. Yo voy a convocar a los mejores de las distintas fuerzas políticas, sin importar su procedencia, porque creo que tenemos que construir políticas de Estado.

✅ Mi gobierno va a tener sectores del mundo del trabajo y sectores del mundo empresario y sectores de la política de diverso origen partidario. Y creo que lo más importante es que Argentina encare las reformas que el siglo XXI y la revolución de la tecnología y el conocimiento nos imponen, sin que eso signifique renunciar a la protección de derechos que ha construido la Argentina a lo largo de muchos años y que tienen que ver con el cuidado de los más vulnerables.

✅ Parte de la seriedad que Argentina debe recuperar tiene que ver con que los dirigentes tengamos la capacidad de distinguir lo que es público de lo que es el diálogo personal a partir de un marco de confianza. Sí debo confesarle que fueron varios los presidentes de América Latina, que fueron varios los dirigentes políticos y funcionarios de la Casa Blanca, que fueron varios los líderes europeos. Y eso me halaga y me agrega responsabilidad.

✅ Después de 14 años volvimos a exportar petróleo por el norte de Argentina o gas a Chile, en segundo lugar quiero contarle que estamos terminando un oleoducto que nos va a permitir exportarle petróleo a Chile y darnos salida al Pacífico, en tercer lugar quiero contarle que estamos integrando a pasos agigantados Vaca Muerta con Chile, queremos que de alguna manera esa enorme cantera de energía para nuestra región, que es Vaca Muerta

✅ Entiendo que en algunos productos competimos. Sabemos que somos complementarios y que además tenemos una responsabilidad común que tiene que ver con la preservación del patrimonio antártico de manera conjunta. Argentina tiene en lo que es Tierra del Fuego, nuestras islas del Atlántico Sur, nuestra Antártida y nuestras Malvinas, y nuestras Malvinas que son argentinas por más que el otro candidato diga otra cosa, y nuestras Malvinas que son argentinas, la responsabilidad del cuidado del continente antártico.

✅ Voy a trabajar con todo mi ahínco, primero para que en el 2024 los argentinos tengamos el orgullo de que ese hombre (Papa Francisco) que nos permite abrir puertas a los argentinos en lugares insospechados visite la Argentina. Y para que además en esa visita los millones de argentinos que salgan a la calle a abrazarlo lo desagravien de tanto agravio a lo largo de estos meses de campaña.

✅ Creo que es mucho más grave con el Papa porque es el argentino más importante de nuestra historia. Así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más para que en el 2024 el Papa venga a la Argentina.

✅ Es de interés económico de la Argentina profundizar la relación con Marruecos, con Egipto, con África del Sur. Se está dando un proceso de extensión de la frontera agrícola en algunos de esos países, y la tecnología y la industria vinculada al desarrollo productivo de la ampliación de esa frontera agrícola, tiene en esos mercados una enorme oportunidad.

✅ Desde el punto de vista de complementariedades económicas, está claro que son economías absolutamente complementarias, y obviamente que vamos a consolidar nuestra presencia, porque eso lo que nos va a permitir es vender más trabajo al argentino en el mundo, que es lo que definitivamente va a sacar la Argentina adelante. Argentina tiene que dejar de ser el mendigo crónico de deuda para transformarse en un vendedor de trabajo.

✅ Mis dos agendas están enfocadas en trabajo para venderle al mundo y lucha contra la inseguridad para vivir en un país con paz y orden.

✅ Las dos agendas tal vez más importantes que tenemos con Uruguay, una está vinculada al comercio usando nuestras propias monedas, lo venimos trabajando fuerte con la Unión Industrial de Uruguay. Me parece que si encontramos la posibilidad de resolver esa dificultad vamos a poder avanzar muy rápido, están trabajando los presidentes de los bancos centrales.

✅ Creo además que Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, tenemos una enorme oportunidad si integramos y competimos juntos en el mercado de proteínas en el marco de un mundo en el que la seguridad alimentaria es fundamental y creo que ahí tenemos que de alguna manera trabajar coordinados.

✅ Quiero aprovechar para contarle a los argentinos qué significa el delirio de romper el MERCOSUR en términos de industria automotriz. Por ejemplo, significa perder 150.000 puestos de trabajo. Además de industria agroforestal, representa la pérdida de 68.000 puestos de trabajo para el arroz. Digo porque a veces en las campañas se dicen frases que suenan para los electorados simpáticas, diciendo voy a romper con China, voy a romper con Brasil, sin mirar que en términos económicos la destrucción de 400 o 500.000 empleos en diferentes sectores,

✅ Respecto del equilibrio del gasto y los subsidios. Nosotros en términos de eliminación de subsidios lo que venimos haciendo es quitarles los subsidios a quienes no lo necesitan, pero protegérselos a quienes sí los necesitan. Un trabajador argentino pagaría 10 veces más el boleto de tren si se quita el subsidio al tren. Pagaría 7 veces más el boleto de colectivo si se quita el subsidio al colectivo.

✅ Ellos proponen quitarlo, yo propongo protegerlo porque es una forma de salario diferido, de salario indirecto. Y de alguna manera porque los jubilados y los trabajadores argentinos hasta que no recuperen ingreso no están en capacidad de pagar esos costos.