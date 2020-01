La diputada provincial por la Séptima Sección en Juntos por el Cambio, Alejandra Lordén, se mostró furiosa en Twitter luego de la publicación de una nota en la revista Noticias titulada "María Eugenia Vidal y el efecto Quique Sacco" y escrita por el periodista Franco Lindner.

En su tuit, Lordén apunta directamente al artículo por algunas definiciones vertidas en el cuerpo de la nota donde hablan de una "Vidal aplastada" y de una "exgobernadora resucitada" por Enrique Sacco, su nuevo novio y expareja de Débora Pérez Volpi, quien murió en febrero de 2018.

No importan las recorridas, las obras, la lucha contra las mafias, ni tampoco haber gobernado la Provincia de Buenos Aires. Para que una mujer sea presidenciable y popular necesita estar enamorada.. Llamado a @revistanoticias, ya estamos de entrada a la segunda década del S. XXI. pic.twitter.com/jVaj0DYlbM — Alejandra Lordén (@AleLorden) January 14, 2020

"Hoy a Vidal la vemos más linda, más popular, más querible, hasta más presidenciable. Es el efecto Quique Sacco", asegura el redactor en la nota publicada este lunes. A raíz de esto, la diputada Lordén tomó el guante y arremetió contra el medio periodísitico en sus redes sociales.

"No importan las recorridas, las obras, la lucha contra las mafias, ni tampoco haber gobernado la Provincia de Buenos Aires. Para que una mujer sea presidenciable y popular necesita estar enamorada. Llamado a @revistanoticias, ya estamos de entrada a la segunda década del S. XXI", escribió.

En diálogo con LaNoticia1.com, Lordén se refirió a la publicación en ese medio porteño y aseguró que "es estigmatizante escribir que porqueuna mujer esté enamorada va a ser presidenciable".

"Hablan de sus apariciones públicas cuando ella ya estuvo cuatro años recorriendo la Provincia y gobernando el territorio más complejo del país. Todo eso la exime de su cuestión privada de estar enamorada o no. Eso no le suma ni le resta nada. Cuanto mucho le sumará a su vida personal y estará contenta con eso", señaló la legisladora bonaerense.

"Si está enamorada o no nada tiene que ver con su presencia pública y mucho menos con su capacidad para ser o no presidencible. Sino tendrían que estar todos en pleno enamoramiento para ser presidenciables o no estarían en esa categoría si no estuvieran enamorados. Es una relación que no tiene mucho sentido, más allá de ponerla en vidriera", analizó.

"La realidad es que desde María Eugenia Vidal dejó el gobierno el pasado 10 de diciembre no paran de hablar de ella", señaló a este portal la diputada oriunda del municipio bonaerense de Saladillo.

"Al poner que 'el amor convirtió a una candidata aplastada en las elecciones en una atracción mediática y con proyección para el 2023', están criticando lo que ellos mismos como medios hacen", explicó Lordén.

"Además, aseguran que desde que está de novia 'está más linda'. Por suerte nuestra sociedad ya está suficientemente avanzada como para pensar que una mujer está más linda o no por estar enamorada y mucho menos que eso tiene que ver con la política", remarcó la médica ginecóloga y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical a nivel nacional.

"María Eugenia Vidal gobernó la provincia más importante del país y perdió las últimas elecciones. Pero en ningún momento dijo que se retiraba de la vida política. Eso hace que muchos medios la sigan y estén pendientes de donde está", señaló Lorden.

"Ahora, de ahí a pensar que porque está enamorada está más linda, y que porque está más linda es más presidenciable, me parece un horror. Sobre todo porque a los hombres no se les mira si están más lindos o enamorados para ser presidenciables o no", concluyó la legisladora provincial en declaraciones a LaNoticia1.com.