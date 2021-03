El presidente Alberto Fernández sorprendió este fin de semana al culpar a los almacenes de barrio por la inflación en los alimentos. Fue durante una entrevista televisiva, en la que el mandatario sostuvo que la suba de precios es "un tema que tenemos que encarar como sociedad" y pidió "ser muy duros y exigentes" con el tema. "Hay decirle a 'don Juan', el del almacén, que no se pase de pícaro, y si don Juan es víctima de un intermediario que le aumenta los precios, que se lo diga al intermediario. Y que nos digan, que nosotros estamos para actuar", expresó durante el último sábado.

Los curiosos dichos del Jefe de Estado desataron polémica y el primero en recoger el guante fue el Presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore. "En representación de los 26 mil almacenes que hay en la provincia de Buenos Aires, me gustaría darle una explicación al presidente. En principio hay que comentarle al presidente que nosotros somos trasladitas, no compramos directamente a los monopolios que son las empresas proveedoras. Nosotros nos abastecemos de nuestros mayoristas", explicó a LaNoticia1.com.

Ante los micrófonos de nuestro portal, el titular de la organización que nuclea a los Almaceneros bonaerenses señaló que la variable de precios que tenemos en el Conurbano y en el interior de la Provincia "es impresionante". "No es lo mismo lo que pago en mi comercio en Morón, que lo paga un almacenero de Punta Alta, por decirte una ciudad. Un aceite de girasól yo lo estoy pagando de costo entre 170 y 200 pesos. Mientras que en Punta Alta se está pagando 326 pesos. Esta es la realidad, no es que nosotros seamos pícaros, más allá que siempre puede haber algún vivo", indicó.

"El presidente también planteó que nosotros debemos denunciar cuando una empresa nos está cobrando de más. Hoy recibimos un aumento de todos los productos lácteos de entre un 5 y un 8 por ciento. Los almaceneros no tenemos otra alternativa que trasladar el precio al producto, pese a que nos hemos cansado de denunciar en el Gobierno los reiterados abusos en la suba de precios por parte de las empresas monopólicas. Nosotros permanentemente advertimos lo que pasa a la Secretaría de Comercio que conduce Augusto Costa pero más que eso no podemos hacer", expresó.

En declaraciones a LaNoticia1.com, Savore subrayó que si bien "el universo de la comercialización de alimentos parece muy amplia, en realidad es muy cortita". En ese contexto apuntó que la cadena tan solo tiene tres patas: Fabricante, Mayorista y comerciantes. "Si el presidente quiere saber donde está el pícaro en esta historia, realmente es muy fácil de encontrarlo. Cuando el presidente me pregunte por qué aumenté la leche el día miércoles, les voy a contestar que porque hoy martes me llegó un aumento de La Serenísima. Pero él no está al tanto de todo esto", disparó.

Además Savore reveló las maniobras de las empresas para comercializar sus productos por fuera del programa Precios Máximos: "Tenemos unas galletitas de chocolate que pesabna 117 gramos y costaban un determinado precio. De repente, esas galletitas aumentaron 1 gramo y ahora pesan 118, por lo tanto ya cambió su código y subió un 20%. Con el pan lactal pasó lo mismo: La marca más conocida pasó de 600 gramos a pesar 550 y encima aumentó un 15%. Y a esto sumale que no entregan los paquetes que si están dentro de Precios Máximos, por lo cual tampoco se pueden ofrecer al público".

"Todas estas cosas ocurren a diario, las vivimos denunciando en la Secretaría de Comercio desde el inicio de la pandemia y la realidad es que nadie controle nada. Entonces yo me pregunto: ¿Quién es le verdadero pícaro en toda esta historia?", lanzó el comerciante. Al ser consultado sobre si le hubiera gustado que así como señaló a los almaceneros de barrio, el presidente apuntara con la misma dureza a los empresarios, Savore respondió: "El Gobierno advirtió a los empresarios, el tema es ver si los empresarios respetan esa advertencia y que hace el Gobierno frente a esa actitud".

Por otra parte, el titular de la Federación que nuclea a 26 mil almacenes de toda la Provincia recordó: "Nosotros estamos en permanente competencia contra el hipermercado y lo hacemos a través de muchas pymes que comercializan productos de extraordinaria calidad, a un precio más barato y que le dan trabajo a los argentinos". Y además resaltó: "En nuestros humildes comercios sigue existiendo el 'me fiás' o el 'me aguantás hasta fin de mes'. Desde nuestros humilde lugar le damos la dignidad al laburante para que pueda seguir llevando los alimentos a la mesa familiar", remarcó.

Por último, Savore le recordó a Alberto Fernández el rol que tuvieron los almacenes durante la etapa más cruda de la pandemia. "Al principio de todo, cuando nadie sabía de qué se trataba este virus, pese al miedo seguimos abriendo y nunca cerramos. Además desde el primer momento intentamos cuidar a nuestros abuelos, teniendo la paciencia necesaria para tomar los pedidos y tomándonos el tiempo para llevárselos a sus domicilio. Esa relación los supermercado no la pueden brindar. Por eso le pedimos al presidente que nos reciba para poder explicarle todas estas cuestiones", concluyó.