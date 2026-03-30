Un grave hecho ocurrió en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, cuando un alumno de 15 años, que cursa tercer año, ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Tal como adelantó LANOTICIA1.COM, uno de ellos impactó de forma fatal en un compañero de 13 años, que cursaba primer año.

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Además del menor fallecido, dos estudiantes resultaron heridos de arma de fuego: uno de 13 años, trasladado en código rojo al Hospital Regional de Rafaela con perdigones en cara y cuello, y otro de 15 años, con heridas de menor gravedad y fuera de peligro. La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que logró desarmar al agresor, quien quedó detenido por la Policía.

La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), Jose Goity (Educación) y Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) viajaban a San Cristóbal para supervisar la situación.

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Seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que los dos trasladados a Rafaela continúan recibiendo atención. Uno de ellos será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, en Santa Fe, para cuidados más complejos, mientras que el otro completa controles de rutina.

Los equipos de Salud Mental de la Provincia brindan asistencia tanto a los heridos como a sus familias, en un trabajo conjunto con el despliegue interministerial, garantizando contención emocional y técnica mientras se sigue de cerca la evolución de los pacientes.

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Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el hecho y reforzar la seguridad en el establecimiento.