Un estremecedor episodio sacude a la provincia de Santa Fe. Un alumno ingresó armado con una escopeta a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal y mató a un compañero de 13 años. Además, otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones.

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El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 7.10 en el patio interno de la escuela, cuando los alumnos participaban del izamiento de la bandera antes del inicio de la jornada. Según las primeras informaciones, el agresor —de unos 15 años— sacó el arma de su mochila y abrió fuego.

🚨 #URGENTE 🚨 Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno", mató a un compañero (la víctima tendría 13 años) e hirió a varios.



📍 Ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe.#argentina #santafe #video #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/OBilzdW2ri — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

La víctima fatal aún no fue identificada oficialmente. Los heridos se encuentran fuera de peligro. Tras el ataque, el agresor fue reducido y quedó detenido por la policía.

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Testigos y miembros de la comunidad educativa señalaron que se trata de un alumno sin antecedentes de violencia y de buena conducta, lo que profundiza la conmoción en esta ciudad de unos 15 mil habitantes donde “todos se conocen”.

🚨 AHORA: CONMOCIÓN EN SANTA FE



Un alumno de 15 años fue armado a la escuela y atacó a sus compañeros mientras izaban la bandera



- Mató a un chico de 13 años

- Hay otros dos estudiantes HERIDOS

- Ocurrió en SAN CRISTÓBAL pic.twitter.com/juZQt5Wv8F — Pretty Little Chismes (@plchismes) March 30, 2026

En las últimas horas se viralizó un video grabado por otro estudiante, en el que se escuchan disparos, gritos y la desesperación de los alumnos que intentaban escapar del lugar.

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Padres y familiares se acercaron rápidamente a la institución y se vivieron escenas de profundo dolor. Personal de emergencia y autoridades locales trabajan en la asistencia a los alumnos y en la investigación para determinar los motivos del ataque.

El antecedente en la provincia de Buenos Aires

Las víctimas de la masacre de Patagones.

El caso reaviva inevitablemente el recuerdo de la masacre de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004 en la Escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones, protagonizada por Rafael Juniors Solich.

Ese día, Juniors ingresó armado a la escuela y disparó contra sus compañeros dentro del aula, dejando tres muertos y cinco heridos, en un hecho que conmocionó a todo el país.

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Juniors, autor de la masacre de Carmen de Patagones, vive bajo tratamiento psiquiátrico.

El agresor fue declarado inimputable por su edad y desde entonces permanece bajo tratamiento psiquiátrico con seguimiento judicial. La masacre dejó al descubierto la falta de herramientas para prevenir este tipo de situaciones y marcó un antes y un después en el abordaje de la violencia escolar.

Más de dos décadas después, el nuevo ataque en Santa Fe vuelve a encender la alarma y pone en foco una problemática que, aunque excepcional, genera un fuerte impacto social cada vez que ocurre.