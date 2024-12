Continúan las repercusiones luego de conocerse el anuncio de Manuel Adorni en el que comunicó que el Gobierno Nacional autoriza el arancelamiento de la salud y educación para extranjeros. Así, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ya garantizó que en la Provincia la atención va a seguir siendo gratuita.

Una de las primeras medidas es que se "va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes”, aseguró el vocero presidencial en rueda de prensa.

En ese contexto, también fue consultado el rector de la facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Evelson, quien planteó que la Ley de Educación Superior ya establece que los migrantes que no cuenten con residencia en el país no pueden inscribirse en carreras de grado o posgrado.

Pablo Evelson, rector de Farmacia en la UBA.

“Plantear un arancelamiento, plantear cobrarle a los extranjeros no residentes, eso no podría pasar porque los extranjeros no residentes no pueden anotarse en la universidad pública”, explicó Evelson en diálogo con Radio con Vos.

“Los extranjeros que cursan en la universidad pública son residentes” detalló al tiempo que aclaró: “Y digamos que en el caso que quisiera cobrarle a extranjeros residentes, debería cambiar las leyes migratorias y también, las leyes de educación superior”.

Asimismo hizo hincapié en que el lugar de discusión de este tema es en el poder legislativo: “Estos debates surgen y tienen que ocurrir en los ámbitos que corresponden, con las universidades, consultando, opinando; pero en realidad, en el ámbito del Congreso de la Nación”.

“Nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir la ley. La ley dice que un residente tiene derecho a cursar y lo anotamos. Aquellos extranjeros no residentes no los podemos anotar, por más que quisiéramos”, sentenció y analizó: “Entonces, en realidad, el anuncio, entiendo, es más instalar un tema, poner algo sobre la mesa”.

Y en esa línea remarcó: “No quisiera hacer interpretaciones de la actuación del gobierno, lo que sí nosotros en la universidad, lo que necesitamos es tratar el Presupuesto Nacional con la actualización del presupuesto universitario”.

Y puntualizó: “Que nuestros docentes tengan los salarios que corresponden, porque todavía todos esos dos grandes temas para nosotros están pendientes. Es lo mismo que todo lo que tiene que ver con el financiamiento suspendido de las actividades de investigación, que fue todo lo que fuimos planteando a lo largo del año”.

“Esto en realidad nos sorprende por lo que ya le digo, los extranjeros no residentes no podemos buscar en las universidades nacionales.

Así también aclaró que “en el conjunto de las universidades nacionales el porcentaje de extranjeros es del 5%, con obviamente algunas facultades con mayor porcentaje, principalmente las facultades de medicina de distintos puntos del país”.

“Pero en mi facultad de Farmacia y Bioquímica, el porcentaje de extranjeros residentes que cursan es alrededor de un 4%, y de esos además, también siempre hay que tener en cuenta algo que es muy importante, cuando uno es extranjero residente no puede discriminar exactamente qué número corresponde a familias que han emigrado y que están viviendo acá todas juntas, de aquellos que vienen a estudiar específicamente”.

Y agregó: “Porque en nuestra facultad ese porcentaje, un tercio por lo menos, representa familias que han venido, se han instalado en Argentina y están todas ellas viviendo como cualquier ciudadano argentino. Entonces hay que discriminar también un poco el que pide la residencia para venir a estudiar y después irse”.

“Muchos chicos bolivianos, venezolanos que vienen porque vinieron sus familias y ellos viven aquí con sus familias y estudian. Entonces también hay que mirar y hacer un análisis un poco más profundo de realmente cuál sería el impacto de esta situación”, concluyó el decano.